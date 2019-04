Ud af det blå dukkede den tynde teenagedreng med de blå mærker i ansigtet op i nabolaget, hvor han gik frem og tilbage, frem og tilbage. Det var først, da han stoppede en tilfældig bilist, der kom forbi, at det stod klart, at noget var galt.

»Han gik hen til min bil og sagde: 'Kan du hjælpe mig? Jeg vil bare gerne hjem. Vær sød at hjælpe mig'.«

Sådan lød det fra den bilist, der endte med at ringe til alarmcentralen - og samtidig kunne fortælle, at en af USA's mest gådefulde forsvindingssager kunne være løst.

For den unge dreng havde forklaret, at hans navn var Timmothy Pitzen. En dreng, der for lige under otte år siden var forsvundet sporløst, efter hans mor havde taget livet af sig selv.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet lokalmediet WCPO og CNN.

Myndighederne er nu ved at undersøge, om teenagedrengen virkelig er den, som han siger, han er.

Drengen, den pludselig dukkede op i Kentucky onsdag, er det første spor, som politiet har haft at gå efter i sagen om den forsvundne Timmothy Pitzen.

Den amerikanske dreng blev sidst set i maj 2011, efter hans mor - Amy Fry-Pitzen - havde hentet ham i skole og taget ham med på en spontan ferietur de følgende to dage. Undervejs lagde de blandt andet vejen forbi en zoologisk have og en vandforlystelsespark.

Sådan formodes Timmothy Pitzen at se ud som ældre. Foto: missingkids.org Vis mere Sådan formodes Timmothy Pitzen at se ud som ældre. Foto: missingkids.org

Moderen, der angiveligt kæmpede med en depression, ringede ifølge CNN flere gange til familiemedlemmer og forklarede, at de begge havde det fint. Ingen var derfor bekymrede.

Senere blev moderen fundet død på et motelværelse i Rockford, Illinois. Hun havde taget sit eget liv.

Sønnen var ingen steder at se.

Ved hendes side fandt politiet en seddel, hvor hun havde skrevet, at Timmothy var i sikkerhed hos folk, der elskede og holdt af ham. Ingen vidste dog, hvem de personer var, og drengens far og resten af familien har siden desperat forsøgt at finde ud af, hvad der blev hans skæbne - og finde ham i live.

Den tynde dreng med de blå mærker i ansigtet, som gik hvileløst frem og tilbage i nabolaget i Newport i delstaten Kentucky, har ifølge WCPO fortalt, at han er 14 år. Samme alder, som Timmothy ville have den dag i dag.

Videre har han forklaret, at han den dag var lykkedes med at flygte fra de folk, der havde holdt ham kidnappet på et hotel, og at han bare var løbet. Løbet, flygtet og kun tænkt på at komme væk. Først da han var løbet over en bro og var ankommet i Newport, stoppede han op.

Til ABC News fortæller Timmothys mormor, Alana Anderson, at hun 'er meget forsigtigt håbefuld', da hun tidligere er blevet skuffet.

»Vi stoppede aldrig med at lede efter ham, tænke på ham, og vi elsker ham og vil gøre alt for at give ham et godt liv,« fortæller hun.