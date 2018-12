Time Magazine hædrer vogterne - forfulgte journalister, der bekæmper "krigen mod sandheden".

Time Magazine kårer dræbte eller fængslede journalister til årets person. Blandt dem er saudiaraberen Jamal Khashoggi, der blev dræbt.

Journalisterne omtales i motiveringen som "vogterne" i "krigen mod sandheden".

Blandt dem er Wa Lone og Kyaw Soe Oo, to journalister fra nyhedsbureauet Reuters, der har fået syv års fængsel for at rapportere om fordrivelsen af muslimske rohingyaer i Myanmar.

Det samme er medarbejderne på avisen Capital Gazette i den amerikanske delstat Maryland. Her blev fem dræbt, da en gerningsmand åbnede ild på redaktionen i juni. Samt den filippinske journalist Maria Ressa, der sidder fængslet

Khashoggi blev myrdet, da han i starten af oktober trådte ind på det saudiske konsulat i den tyrkiske by Istanbul. Han skrev for den amerikanske avis Washington Post.

Flere kilder peger på, at det var et drab, der blev udført efter ordre fra Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

Det hedder i Time Magazines begrundelse, at journalisterne "er repræsentanter for en bredere kamp af utallige andre rundt om i verden".

/ritzau/