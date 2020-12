Sammen står Joe Biden og Kamala Harris for genoprettelse og fornyelse, skriver Time Magazine.

USA's næste præsident, Joe Biden, og hans vicepræsident, Kamala Harris, er udnævnt som "Person of the Year" af det amerikanske Time Magazine.

- Sammen står de to for genoprettelse og fornyelse, skriver magasinet på sin hjemmeside.

- Og USA købte, hvad de sælger. Efter den højeste valgdeltagelse i et århundrede, samlede de 81 millioner vælgere, og der tælles stadig.

- Det er det højeste antal stemmer i præsidenthistorien og overgår Trumps stemmer med omkring syv millioner.

Time Magazine fremhæver samtidig, at Joe Biden tager covid-19-krisen "meget, meget alvorligt".

Biden har forpligtet sig over for Kamala Harris på samme måde, som daværende præsident Barack Obama gjorde det med Joe Biden ved sin side - ved at vicepræsidenten skal være den sidste person i lokalet efter møder, således at vedkommende kan blive konsulteret om alle store beslutninger.

Biden og Harris kommunikerer hver dag via telefonopkald eller sms'er, og Harris er også kommet med på råd angående valg til administrationen, skriver Time.

/ritzau/