Lækre tapas. Kolde fadøl, sangria eller god vin. Og så endda til langt ud på de lune aftener.

Mange danske turister nyder den spanske madkultur – men nu er den blevet genstand for en heftig debat.

Landets arbejdsminister, Yolanda Díaz, kalder restauranternes sene åbningstider for »galskab« og mener, at det skader de ansattes mentale helbred at være så længe oppe.

»Et land, hvor restauranterne er åbne til klokken et om morgenen, er ikke fornuftigt. Det er galskab at udvide åbningstiderne til, jeg ved ikke hvor sent,« siger Yolanda Díaz, som også er anden vicestatsminister og formand for det venstreorienterede parti Sumar, ifølge The Guardian.

Sandt er det da også, at spanierne – også børnene – ofte spiser, når mange andre europæere allerede er gået i seng, eller er på vej til det.

Men et opgør med de sene aftensmåltider vil imidlertid være vidtrækkende – og ministeren angribes nu hårdt fra flere sider.

Lederen af den regionale regering i Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anklager Yolanda Díaz og resten af regeringen for at ønske, at spanierne »keder sig derhjemme«.

»Spanien har verdens bedste aften- og natteliv, hvor gaderne er fulde af liv og frihed. Og det giver også beskæftigelse,« skriver hun på det sociale medie X.

Isabel Díaz Ayuso blev berømt under coronapandemien ved netop at insistere på, at barer og restauranter i Madrid skulle forblive åbne.

Også organisationen España de Noche, som repræsenterer landets barer og natklubber, langer ud efter Yolanda Díaz:

»Vi afviser ethvert forslag, som sætter spørgsmålstegn ved den spanske livsstil, som adskiller os fra andre på turismemarkedet,« lyder det fra España de Noche i en meddelelse.

Den spanske livsstil. Beskæftigelse. Ja, der er således andet på spil end de ansatte i restaurationsbranchens ve og vel.

Spanien holder i det store hele fast i at holde 'siesta' midt på dagen – med det resultat, at arbejdsdagen slutter senere og at aftensmaden af mange derfor indtages sent.

For turisterne – som jo ikke skal op og på arbejde næste dag – kan de lange, hyggelige aftener være et af Spaniens trækplastre. Og turismen er ekstremt vigtig for Spaniens økonomi.

Yolanda Díaz har svaret sine kritikere igen ved at understrege, at hun ikke vil ændre landets kultur, men ønsker at kompensere de medarbejdere, som arbejder til langt ud på aftenen eller først på natten.

Hun har også indledt forhandlinger med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer om at forkorte den spanske arbejdsuge fra 40 timer til 37,5 time.