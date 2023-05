For første gang kommenterer den tidligere marinesoldat Daniel Penny nu den tiltale for at have kvalt en hjemløs, som han har hængende over hovedet.

Det gør han i New York Post.

24-årige Penny er tiltalt for såkaldt drab af anden grad.

Ofret var den 30-årige hjemløse mand, Jordan Neely, og hændelsen, der foregik i et F-tog den 1. maj i New York blev optaget på en telefon.

Videoen viser, at Daniel Penny tager halsgreb på den hjemløse mand.

Den blev hurtigt delt verden rundt, og mange noterede sig hurtigt, at Penny er hvid, mens Neely var sort.

Til New York Post afviser Penny pure, at hans ageren i situationen skulle have noget med hudfarve at gøre.

»Dette havde intet at gøre med race. Jeg bedømmer kun personer ud fra deres karakter. Jeg går ikke ind for hvidt overherredømme. Jeg mener, at det er komisk at anklage mig for det. Alle, der nogensinde har mødt mig, kan fortælle dig, at jeg elsker alle mennesker. Jeg elsker alle kulturer,« siger han.

Den tragiske begivenhed i toget begyndte med, at Neely angiveligt begynde at råbe af andre passagerer og smide med affald.

Penny vil ikke i detaljer med hændelsesforløbet på grund af hans verserende sag, men han slår fast:

»Denne gang var meget anderledes, end hvad jeg har oplevet på tog før. Jeg kører med metroen flere gange om dagen, men det der skete her var helt anderledes.«

Penny greb Neely om halsen og de faldt til jorden. To andre mænd deltog også i fastholdelsen af den hjemløse, men det var Penny, der havde hænderne om halsen på Neely.

Byens retslæge har beskrevet dødsfaldet som værende et drab, og at Neely døde på grund af kompression af nakken.

New York Post spørger Penny, hvad han har at sige til Neelys familie.

»Jeg er dybt ked af tabet af menneskeliv. Det der skete for ham er tragisk. Forhåbentligt kan vi ændre det system, der så desperat har svigtet os,« svarer han.

Neelys familie har offentligt været ude at kræve Penny dømt for mord.

Penny er på fri fod efter at have betalt en kaution på 100.000 dollar, men han er stadig tiltalt.

Bliver han dømt for drab, kan han se frem til op til 15 år i fængsel.