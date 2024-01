Midt under et 'patriotisk' arrangement, der havde den berømte russiske militærblogger Maxim Fomin i centrum, fik han overrakt en gave af en kvinde blandt publikum.

Kort efter, han havde fået den i hænderne, eksploderede den. Nu har hun afgivet forklaring i retten.

Det skriver blandt andet VG, CBS News og det uafhængige russiske medie Mediazona.

»Mange ting skulle have været sagt tidligere. Jeg ønskede at tale ud i mit sidste ord, fordi der tidligere ingen mulighed var for at bede om tilgivelse. Jeg vil oprigtigt bede om jeres tilgivelse,« lød det forleden fra den 26-årige kvinde Darja Trepova.

Arkivfoto af militærbloggeren Vladlen Tatarskij, hvis rigtige navn var Maxim Fomin.

Det var hende, der i april sidste år overrakte 'gaven' til militærbloggeren Maxim Fomin – der også var kendt under navnet Vladlen Tatarskij – under et arrangement på en café i Sankt Petersborg i Rusland.

Han havde været en af Kremls varme støtter, og over for sine mere end 500.000 følgere på beskedtjenesten Telegram gjorde han det klart, at han gik ind for Ruslands invasion af Ukraine.

Undervejs i arrangementet rejste en kvinde sig fra publikum og overrakte ham en gave:

En guldbelagt figur, der forestillede ham selv.

Her ses Darja Trepova i retten i Sankt Petersborg 15. november.

Efterfølgende tog kvinden selv plads blandt publikum igen, og militærbloggeren takkede for gaven.

Få sekunder senere lød braget. Gaven eksploderede – og Vladlen Tatarskij lå død.

30 andre blev såret, mens cafeens facade kollapsede.

Darja Trepova har siden indrømmet, at det var hende, der overrakte gaven til den russiske militærblogger, men hun har hele tiden hævdet, at hun ikke vidste, der var tale om en bombe.

En betjent ses her stå vagt uden for cafeen i Sankt Petersborg, hvor eksplosionen fandt sted sidste år.

I stedet hævder hun, at hun havde fået at vide, at der var tale om, at gaven indeholdt en skjult aflytningsanordning.

Videre har hun hævdet, at hun handlede efter ordre fra en mand i Ukraine, og at hun var motiveret af sin modstand mod Ruslands militære offensiv mod Ukraine.

Under sin vidneforklaring i retten har hun fastholdt, at hun ikke vidste, at hun var blevet rekrutteret til en snigmordsmission.

Ifølge CBS News fortalte hun, at hun var bange og udtrykkeligt havde spurgt sin kontaktperson i Ukraine – som hun kendte under navnet Gestalt – om den statue, han havde sendt hende, var en bombe.

»Han sagde nej, det var bare til aflytning og en mikrofon,« sagde Trepova.

Da hun forleden blev givet muligheden for at udtale sig i retten, fortalte hun, at hun gerne ville sige undskyld til ofrene.

Videre forklarer hun, at hun valgte at flygte fra stedet frem for at blive og yde førstehjælp, da hun fik kolde fødder og ville redde sig selv.

»Jeg er en kujon, jeg blev virkelig bange, og selvfølgelig forsøgte jeg at gemme mig. Jeg havde et valg – at gøre det rigtige og blive og hjælpe eller at redde mit liv og min frihed. Og jeg valgte det sidste,« sagde hun ifølge Mediazona.

»Jeg ville ønske, at jeg havde smidt statuen i Neva (en flod i det nordvestlige Rusland, red.) på vejen.«

De russiske anklagere krævede i fredags den 26-årige kvinde idømt 28 års fængsel, som bør afsones i en straffekoloni.

Ifølge anklageren blev planen om at dræbe Vladlen Tatarskij sat i værk af Ukraine.

Ukraine har afvist de beskyldninger.