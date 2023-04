Hun bliver omtalt som 'dommedagsmorderen'. Og i øjeblikket er adskillige øjne rettet mod hende.

Lori Vallow sidder tiltalt for drabene på sine to børn, Joshua 'JJ' Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år. Retssagen mod hende er gået i gang, og på 16. dag i retten blev der fremlagt gruopvækkende detaljer.

Det skete, da det nærmere blev beskrevet, hvordan 'JJ' og Tylee mistede livet. Det skriver Independent og East Idaho News.

'JJ' blev fundet kvalt med en plastikpose over hovedet.

Joshua Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år blev først fundet dræbt flere måneder efter, at de pludseligt forsvandt i 2019. Foto: Kaua'i Police Department Vis mere Joshua Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år blev først fundet dræbt flere måneder efter, at de pludseligt forsvandt i 2019. Foto: Kaua'i Police Department

Ifølge Independent bliver det også beskrevet, at han havde kradsemærker på sin hals, hvilket indikerer, at han kæmpede for sit liv, siger en retsmediciner i retten.

Hans 17-årigs søsters dødsårsag er mere uklar.

Retsmedicineren er ikke i tvivl om, at der er tale om drab. Men den nøjagtige dødsårsag bliver slået fast. Det er til gengæld kommet frem, at Tylee blev parteret og brændt.

Lori Vallow sidder på anklagebænken i Boise, Idaho, USA.

'JJ' og Tylee forsvandt under mystiske omstændigheder tilbage i 2019. Deres mor manede dog til ro og påstod, at børnene besøgte familie Arizona. Men børnene var væk.

Da Lori Vallow blev kaldt ind til nærmere afhøring, var hun forsvundet.

Sammen med sin kæreste, Chad Daybell, blev de anholdt på Hawaii, mens politiet undersøgte sagen – og efter at have været sporløst væk i ni måneder, blev resterne af børnenes lig fundet i en overfladisk grav på Chad Daybells ejendom.

Siden har Lori Vallow og Chad Daybell mistænkt for at have dræbt de to børn.

Vallow er også under mistanke for at have haft en finger med i spillet, hvad angår hendes ægtemands, børnenes far, Charles Vallow, drab.

Han blev skudt og dræbt af Lori Vallows bror, Alex Cox, der dengang forklarede, at han handlede i selvforsvar.

Den efterfølgende efterforskning af hele sagen har afdækket, at både Lori Vallow og Chad Daybell tilhørte en form for dommedagskult.

Angiveligt forsøgte Charles Vallow at gribe ind over for sin hustrus dommedagstro og mentale problemer, før han blev skudt og dræbt. Du kan læse meget mere om sagen her.

Retssagen mod Lori Vallow begyndte 3. april. Hvornår, der forventes at falde dom, er uvist.

Dommeren har dog allerede besluttet, at Vallow ikke bliver idømt en dødsstraf, såfremt hun bliver kendt skyldig.