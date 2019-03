Hele Norge sad lamslået tilbage i slutningen af juli 2018, da den 13-årige pige Sunniva Ødegaard blev fundet brutalt myrdet blot 150 meter fra sit hjem i Varhaug.

Kort efter blev en 17-årig dreng anholdt. Nu giver det færdige anklageskrift hårrejsende indsigt i, hvad der skete den skæbnesvangre aften.

Sunniva Ødegaard blev fundet dræbt på en sti nær sit hjem klokken 22.30 den 29. juli 2018.

Hun havde gået og talt i telefon med sin kæreste. Pludselig sagde hun ’shit’, hvorefter der blev helt stille.

Af anklageskriftet fremgår det, at den i dag 18-årige gerningsmand brugte en hammer til at myrde sit 13-årige offer, skriver VG.

Herefter mishandlede gerningsmanden Sunniva Ødegaard. Både seksuelt og på anden vis.

»Den tiltalte har været på gerningsstedet to gange. Det er vores opfattelse, at det seksuelle overgreb sandsynligvis skete, da han returnerede til gerningsstedet, efter hun allerede var død,« siger statsadvokat Nina Grande til VG.

Ud over det brutale drab er den nu 18-årige gerningsmand også tiltalt for flere andre forhold.

Under politiets afhøringer forsøgte manden at trække en anden – uskyldig - person ind i sagen. Derfor er han også tiltalt for falsk anklage.

Derudover er han sigtet for to tilfælde af hærværk. I et af tilfældene smadrede han en rude i en børnehave en time før drabet – enten ved at kaste en sten eller en hammer mod vinduet.

Der tages forbehold for, at anklagerne går efter at få manden dømt til forvaring, skriver VG.

Manden har erkendt drabet, men nægter sig skyldig i alle andre anklager.

Eksperter har undersøgt den unge mand og vurderet, at manden var bevidst om sine handlinger på gerningstidspunktet.

Alligevel siger mandens forsvarsadvokat, at spørgsmålet om han var psykotisk bliver centralt i mandens forsvar.

Sunniva Ødegaards familie har via deres advokat givet udtryk for, at de bekendt med anklagerne mod den nu 18-årige mand. De skriver i udtalelsen, at de ser frem til at sagen kommer for retten.

Retssagen starter den 15. maj og forventes at køre i fire uger.