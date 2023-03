Lyt til artiklen

Umiddelbart er det 'bare' fire bankfolk, der onsdag skal for retten i Zürich.

Men den lille uanselige retssag i Schweiz, der forventes at være overstået på bare en dag, kan alligevel give et indblik i, hvordan Vladimir Putin og den russiske elite kanaliserer millioner og atter millioner ud af hjemlandet.

I centrum står den russiske præsidents mangeårige ven, cellisten Sergej Roldugin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har fået indsigt i tiltalerne.

Her fremgår det, at de fire bankfolk – tre russiske statsborgere og en schweizer – står anklaget for ikke at have foretaget tilstrækkelige baggrundstjek i forhold til to konti, som i 2014 blev åbnet hos Gazprombank Switzerland i Sergej Roldugins navn.

Anklagemyndigheden mener ikke, at der blev gjort nok for at undersøge, hvor pengene i virkeligheden kom fra.

Ifølge tiltalen skulle Sergej Roldugin således blot have været en stråmand.

I kontooplysningerne står den kendte cellist udelukkende opført til at være 'musiker', og ifølge tiltalen er det derfor »på ingen måde plausibelt«, at han skulle kunne have haft så mange millioner, der nåede at flyde gennem kontiene, inden de i 2016 blev lukket af myndighederne.

Det har eksempelvis i årevis været velkendt, at Sergej Roldugin og Vladimir Putin har været nære venner siden 1970erne, hvor de begge var i 20erne.

Vladimir Putin Sergej Roldugin (bagerst) har i årevis været nære venner. Her er de sammen i 2009. Foto: DMITRY ASTAKHOV Vis mere Vladimir Putin Sergej Roldugin (bagerst) har i årevis været nære venner. Her er de sammen i 2009. Foto: DMITRY ASTAKHOV

Sergej Roldugin, der også er gudfar til Vladimir Putins ældste datter, Maria, har tidligere udtalt om den russiske præsident: »Han er som en bror for mig.«

Alt sammen tilgængelige oplysninger, der ifølge tiltalen burde have fået alarmklokkerne til at ringe hos de fire bankfolk.

I dag er Sergej Roldugin blandt de russiske statsborgere, der er blevet underlaget sanktioner efter den russiske invasion af Ukraine. I USA er han af myndighederne blevet stemplet som værende en del af det netværk, der håndterer den formue, som Vladimir Putin menes at have gemt i udlandet.

I Schweiz, hvor cellisten også er sanktioneret, kaldes han for 'Putins pengepung'.

Selv har Sergej Roldugin gennem årene erklæret sin uskyld og betegnet sig selv som en simpel musiker, der »ikke har millioner« og blot ejer »en lejlighed, en bil og en datja«.

De såkaldte Panama-dokumenter har dog tidligere givet et indblik i, hvordan han skulle have haft lukrative ejerandele i store russiske banker og andre selskaber.

Og som det står i tiltalen i den aktuelle schweiziske retssag:

»Det er velkendt, hvordan den russiske præsident Putin officielt kun har en årsindkomst svarende til 100.000 schweiziske franc og ikke fremstår som velhavende, mens han i virkeligheden har enorme formuer, der håndteres af nære forbindelser.«

Altså blandt andre Sergej Roldugin, der dog ikke er tiltalt i Schweiz.

Hvis de fire bankfolk kendes skyldige, kan de se frem til betingede domme på højst syv måneder.