En mand fra Massachusetts, USA, er blevet sigtet i forbindelse med sin venindes død kun dage efter, hun betalte kautionen for at få ham ud af fængslet.

Venindens forslåede krop blev fundet inde i deres hjem.

Den 40-årige Eric Griffin var ellers sluppet ud af fængslet mod en kaution på 250 dollar den 11. september. Kautionen var blevet betalt af Jennifer Kalicki, som han altså er tiltalt for at ombringe.

Han blev arresteret mandag og tiltalt for overfaldet på et familiemedlem.

Jennifer Kalicki blev fundet død i sengen, kun dage efter hun havde betalt kaution for Eric Griffin.

Den 39-årige kvinde blev fundet livløs i sengen søndag morgen i parrets hjem.

Hun havde fået slag, snitmærker og var forslået over hele ansigtet og kroppen. Hendes skjorte var revet op ved brystet, siger en politirapport, ifølge The Lowell Sun.

Bare dagen forinden havde Kalicki sendt nogle alarmerende tekstbeskeder til sin vens søster. Hun sagde blandt andet, at Griffin var 'mærkelig'.

»Han åbnede døren. Han forsøgte at kvæle mig, han slog mig til jorden,« lød en af meddelelserne.

Kathy Gadd er overbevist om, at Eric Griffin er skyld i hendes datters død.

Søsteren ringede ikke til alarmcentralen, skriver Boston 25. Men det gjorde Eric Griffin søndag morgen, da han vågnede og fandt Kalicki liggende kold og livløs i sengen.

Ifølge Griffin havde Kalicki selv pådraget sig skaderne. Han indrømmede, at de havde haft et skænderi, men han havde ikke rørt hende.

Han blev tilbageholdt uden kaution, da han kom for retten denne gang.

Den kaution, som veninden havde betalt for at få ham fri den første gang, blev tilbagekaldt. Den var for øvrigt for at have narkotika med henblik på at sælge det.

Blandt de forseelser, som Eric Griffin havde hos politiet, var en tidligere voldssag, der inkluderede Kalicki, og adskillige overtrædelser af prøvetiden.

De er stadig i gang med at undersøge sagen, og retsmedicineren vil fastslå, hvorfor Kalicki døde. Anklagerne mod Griffin kan blive mere alvorlige, når resultatet foreligger.

Kalickis mor havde tårer i øjnene, da hun fortalte de lokale tv-stationer uden for retten, hvem der var skyldig:

»Han myrdede hende. Han myrdede hende. Der er ingen tvivl om det,« udtalte Kathy Gadd.