Medlemmerne af MS-13 banden i Californien er blevet tiltalt for hele syv mord – deriblandt et, hvor et medlem af en rivaliserende bande fik sit hjerte skåret ud.

22 medlemmer er mistænkt for at have lavet næsten 200 kriminelle handlinger i adskillige stater.

Det fremgår af et føderalt anklageskrift fra anklagerens kontor i Los Angeles. Det skriver Sky News.

Detaljerne fra et af drabene viser, at et rivaliserende bandemedlem blev udpeget, efter at man troede, at han havde ødelagt noget graffiti, lavet af MS-13-medlemmer.

Carlos Tiberio Ramirez, en af lederne af banden MS-13, sidder på besøg i et kvindeligt fængsel i El Salvador. Foto: Ulises Rodriguez Vis mere Carlos Tiberio Ramirez, en af lederne af banden MS-13, sidder på besøg i et kvindeligt fængsel i El Salvador. Foto: Ulises Rodriguez

Ifølge anklageskriftet blev han bortført den 6. marts 2017. Han blev kvalt og kørt til et øde område i Angeles National Forest.

Der gik seks mennesker amok på liget. De skar ham simpelthen i stykker med en machete, skar hans hjerte ud og smed de øvrige kropsdele i en kløft.

Seks af mordene på listen er begået af folk, der ønsker at kravle op gennem rækkerne og få en mere betydningsfuld post i MS-13.

Ud af de 22, der er blevet tiltalt, er 16 personer tiltalt for de seks drab.

Myndighederne kalder drabene for så 'afskyelige, grusomme og fordærvede', at de tiltalte alle risikerer dødsstraf.

De 22 sidder alle i fængsel, men for 18 af dem er det noget temmeligt nyt. De er nemlig blevet arresteret i løbet af det seneste år.

Tre af medlemmerne er blevet arresteret i løbet af de seneste dage i Los Angeles-området af nogle betjente, der også havde assistance af FBI.

En anden mand blev arresteret i weekenden i Oklahoma. Hele 19 af de sigtede er kommet illegalt ind i USA i løbet af de sidste 3-4 år.

MS-13 kaldes også Mara Salvatrucha. Den er oprettet i Los Angeles i 1980erne af flygtninge fra El Salvador.

USAs præsident, Donald Trump, har meddelt, at han vil oprette en særlig organisation kaldet 'Ofre for Indvandrerkriminalitet'.

Den skal hjælpe pårørende og ofre, der har været udsat for indvandrerkriminalitet.

Han har sværget, at han vil ødelægge banden og sende dens medlemmer tilbage til El Salvador.