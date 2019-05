Mathew Borges var bare 15 år, da han i november 2016 halshuggede en skolekammerat, som han var sikker på havde sovet sammen med hans veninde.

Det er påstanden fra anklagerne i drabssagen, som foregår i USA i disse dage.

Offeret, Lee Manuel Viloria-Paulino på 16 år, fik både sit hoved og begge hænder hugget af i byen Lawrence, Massachusetts.

Det skriver New York Post.

Borges fik angiveligt et anfald af sygelig jealousi, efter han havde anklaget sin kammerat for at sove med sin veninde. Da hun efterfølgende sagde forholdet op, gik det helt galt.

Lee Manuel Viloria-Paulino var kun 16 år, da han mødte sin skæbne. Foto: Facebook Vis mere Lee Manuel Viloria-Paulino var kun 16 år, da han mødte sin skæbne. Foto: Facebook

»Jeg tænker på at dræbe en eller anden, og jeg griner fjoget... Det er alt, hvad jeg tænker på hver eneste dag.«

Sådan lød teksten, han sendte til veninden, ifølge assisterende anklager Jay Gubitose ved retten i mandags, skriver Boston Herald.

»Næste gang du ser mig, så se mig ind i øjnene, for det er sidste gang, de ser sådan ud. De er døde,« skrev han til hende inden det brutale mord.

Den næste dag var Viloria-Paulino forsvundet.

Hans hovedløse krop blev senere fundet af en mand, der gik tur med sin hund, mens en politimand fandt hovedet i en indkøbspose i nærheden.

Ifølge overvågningsvideoer blev de to teenagere set vandre mod den lokale flod, men ifølge Borges var de blot på vej for at ryge pot.

»Den anklagede fortalte sine venner, at han dræbte ham med en kniv, skar hovedet og hænderne af, så han ikke kunne blive indentificeret,« fortalte anklageren Jay Gubitose retten.

Drengens forsvarer insisterer derimod på, at Borges højst kan beskyldes for at røve den døde drengs hjem.

Dem, der påstår, at han har myrdet Viloria-Paulino, kan man ikke tro på, mener forsvareren.

Da Mathew Borges i mellemtiden er blevet 17 år, står han nu for retten som en voksen.

De involverede regner med, at retssagen vil tage i alt tre uger.