Amerikanske bankmyndigheder forsøger lige nu at inddæmme den krise i det finansielle situation, som er opstået efter Silicon Valley Banks kollaps fredag.

Senest har tilsynsmyndighederne søndag besluttet at lukke den New York-baserede Signature Bank, som er en af de store udlånere i kryptoindustrien, i et forsøg på at forhindre bankkrisen i at sprede sig.

Det rapporterer CNBC.

»Alle med indestående i denne institution vil blive holdt skadesløse. Som med løsningen omkring Silicon Valley Bank vil ingen tab blive båret af skatteyderen,« siger banktilsynet i en meddelelse.

Silicon Valley Banks kollaps kaldes for det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008.

Banken var den 16. største i USA med aktiver for 1,5 billioner danske kroner, men var kommet i problemer efter, at bankens moderselskab meddelte, at det er i bekneb for kapital.

Det endte fredag med, at banken blev lukket, og når den genåbner mandag, sker det under føderal kontrol.

Den amerikanske regering har annonceret, at den vil iværksætte tiltag, der skal understøtte bankens konti og sørge for, at bankens pludselige sammenbrud ikke får større økonomiske konsekvenser.

Joe Biden vil på et ukendt tidspunkt mandag morgen lokal tid kommentere situationen. Det fremgår af en udtalelse fra Det Hvide Hus.