De seneste dage er to helt unge mænd døde af coronavirus i London. Den yngste blev kun 13 år.

Som om situationen ikke var skrækkelig nok i sig selv:

En 13-årig britisk dreng blev torsdag i sidste uge indlagt på Kings College Hospital i London, fordi han pludselig fik problemer med at trække vejret.

Ismail Mohamed Abdulwahab blev straks lagt i en respirator og kunstig koma, men mandag morgen kunne hans krop ikke mere:

Teenageren døde af den frygtede coronavirus.

Men ikke nok med det.

På grund af faren for at smitte resten af familien, fik hans mor og øvrige pårørende ikke mulighed for at være hos ham til sidst.

Det skriver Sky News, som citerer en udtalelse fra familien.

Her fremgår det også, at drengen - så vidt vides - ikke led af andre sygdomme, der kunne gøre ham mere sårbar overfor coronavirus.

»Vi er fuldstændig ødelagte,« lyder det i udtalelsen, som en ven af familien udsendte efter dødsfaldet.

Sky News beretter også om den blot 19-årige Luca Di Nicola, som for nylig er død af virussen.

En 12-årig pige fra Belgien er indtil videre det yngste kendte dødsoffer for coronavirussen i Europa. I USA har et spædbarn mistet livet på grund af covid-19.

Britiske læger advarer nu om, at selv om sygdommen normalt går hårdest ud over ældre, svagelige og i forvejen syge mennesker, så betyder det ikke, at den ikke også kan være alvorlig for yngre mennesker.

Doktor Nathalie MacDermott fra King's College i London siger til tv-stationen, at hun er meget ked af at høre om den britiske teenageres død.

De seneste dødsfald giver stof til eftertanke, mener hun.

»Selv om vi ved, at børn er meget mindre udsatte for alvorlige covid-19-infektioner end voksne, så viser dette tilfælde vigtigheden af, at vi alle tager vores forholdsregler for at reducere spredningen af virussen i Storbritannien og i resten af verden.«

Coronavirussen har ramt England hårdt.

I løbet af det seneste døgn er antallet af dødsfald steget med 29 procent.

Det samlede antal coronadødsfald i England er nu 1.651, meddeler britiske sundhedsmyndigheder.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er blandt de mange, der er blevet smittet med den frygtede sygdom.