Magaluf og Playa de Palma på Mallorca er igen blevet populære feriedestinationer med fest og sol. Men det tyder på, at det har en pris.

De Baleariske Øer, som Mallorca er en del af, oplever i disse dage en bekymrende stigning i smittetilfælde, hvilket får myndighederne til at røre på sig igen.

Et af flere tiltag er, at sundhedsministeren nu har opfordret den spanske regering til slå ned på rejseselskaber, som arrangerer ture for unge fra fastlandet.

Hundredvis af unge, som fejrede skoleårets afslutning, endte i forrige uge med at blive isoleret på hoteller som følge af et større smitteudbrud.

På en uge blev 319 unge studerende fra fem forskelle spanske regioner identificeret og testet. Her lå den positive testrate på 30 procent, skriver mediet Majorca Daily Bulletin. Samtidig landet det ene fly efter det andet fra blandt andet England med nye feststemte turister hver dag. Og smitten stiger fortsat alt for hurtigt.

»Smitten er nu gået fra at være specifikke udbrud i lokalsamfundet til at være ude af kontrol uden restriktioner med mundbind og begrænsninger på forsamlinger til at inddæmme virussen,« lyder det fra Elena Munoz, som er lederen af Balearic Association for Family and Community Medicine.

De samlede smittetal for De Baleariske Øer overstiger nu de grænseværdier, som afgør, hvorvidt et område eller land er sikkert at rejse til eller ej.

Den udvikling har ifølge det spanske medie også gjort hotelbranchen på ferieøerne nervøse for nedluknning endnu engang.

Regeringen for De Baleariske Øer har som konsekvens af de stigende smittetal nu indført nye restriktioner.

Mere specifikt gælder det dele af Magaluf, Sant Antoni på Ibiza, Playa de Palma og Arenal. Her er antallet af personer, som kan sidde ved samme bord på en bar eller restaurant fastsat til ti personer udendørs og seks personer indendørs.

Antallet af gæster indenfor sænkes til 100 personer og udenfor til 200 personer.

Barer og restauranter skal desuden lukke senest klokken 02.00. For at yderligere bremse den løsslupne feststemning, som kan påvirke lokale smitteudbrud, er der også en begrænsning på gratis alkohol på all-inclusive hoteller.

Det samme gælder salg af alkohol i butikker.