Der er nu nyt i sagen om de to forsvundne personer i Amazonas-junglen.

De to, der nemlig var mistænkt i sagen om den britiske journalist, Dom Phillips og hans guide Bruno Pereira forsvinden i Amazonas i Brasilien, har tilstået at have dræbt og parteret mændene.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som citerer den lokale tv-station Band News.

Man har dog endnu ikke fundet resterne af den forsvundne duo. De to mænd var taget ud i junglen for at studere de indfødte til en ny bog.

Indtil videre har et været svært at finde rundt i sagen.

Først så meddelte de brasilianske myndigheder, at man havde fundet liget af de to personer.

Kort tid efter var det brasilianske politi ude og afkræfte den nyhed. Man havde ikke fundet de føromtalte. Det var i stedet nogle andre personer, som var fundet bundet til et træ.

Herefter var den brasilianske ambassadør i Storbritannien ude og sende en undskyldning til de efterladte.

Tirsdag skrev ambassadøren, Fred Arruda, så til Phillips-familien for at trække ambassadens erklæring tilbage og sende en undskyldning.

»Vi er dybt kede af, at ambassaden i går videregav oplysninger til familien, som ikke viste sig at være korrekte,« sagde Arruda.