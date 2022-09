Lyt til artiklen

Skru op for lyden. Så kan du høre, at en mand råber under Joe Bidens tale i nat.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, kastede i en tale i nat handsken for fødderne af det amerikanske folk og sin forgænger Donald Trump.

Her langede Joe Biden i klare vendinger særdeles voldsomt ud efter Donald Trump og dennes støtter.

»MAGA-kræfter er fast besluttet på at trække dette land baglæns. Tilbage til et USA, hvor der ikke er nogen ret til at vælge, ingen ret til privatliv, ingen ret til prævention, ingen ret til at gifte sig med den, man elsker,« sagde Joe Biden.

'MAGA' henviser til Donald Trump-sloganet 'Make America Great Again' og den tidligere præsidents mange støtter.

Han holdt talen foran Independence Hall i Philadelphia, hvor den amerikanske uafhængighedserklæring og forfatning blev underskrevet for mere end 200 år siden.

Men det var ikke kun den demokratiske præsident, som fik leveret et glasklart budskab.

For undervejs i den 24 minutter lange tale til det amerikanske folk blev præsidenten nemlig igen og igen forsøgt afbrudt, og ifølge New York Post råbte manden gentagne gange 'fuck Joe Biden'.

Du kan høre mandens tilråb i videoen herover, hvis du skruer op for lyden.