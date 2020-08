'Vi vælger sandheden over fakta.' 'Fattige børn er lige så talentfulde som hvide børn.' 'God aften. I morgen er det Super Thursday ... øeh ... Tuesday'.

De ovenstående udtalelser er eksempler på, hvorfor nogle mener, Joe Biden stadig kan tabe det amerikanske præsidentvalg til november.

Den 77-årige tidligere vicepræsident er nemlig berygtet for sine fejludtalelser – det, som amerikanerne kalder for 'gaffes'.

I februar kom Joe Biden til at sige, at 150 millioner amerikanere er døde som konsekvens af våben.

Og i juni måned udtalte Joe Biden, at 120 millioner amerikanere er døde af coronavirus. På tidspunktet var det virkelige tal omkring 120.000.

Det er langtfra enestående eksempler på Joe Bidens sprogbøffer.

Faktisk er de sket så ofte, at politiske modstandere igen og igen forsøger at udnytte dem til egen vinding.

Det gælder også Trump-kampagnen, som er gået i kødet på den demokratiske præsidentkandidat.

Joe Biden står til at blive USA's næste præsident, hvis man skal tro meningsmålingerne. Men meget kan gå galt endnu. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Joe Biden står til at blive USA's næste præsident, hvis man skal tro meningsmålingerne. Men meget kan gå galt endnu. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

De verbale blundere forsøger modstanderne at kæde sammen med 77-årige Bidens mentale tilstand. For kan man have en præsident, som er ved at falde fra hinanden mentalt, lyder det kritiske spørgsmål.

Fra Trump-kampagnens side er det en fastlagt strategi, at man angriber Joe Biden på den mentale tilstand. Man ønsker at skabe en kontinuerlig strøm af historier om, at Joe Biden ikke er der, hvor man ønsker, en præsident skal være.

Det har en af Trump-kampagnens talspersoner været helt åben om over for NBC News.

»Hver gang, Joe Biden taler, kommer der spørgsmål om, om han er parat til at indtage præsidentposten. Det har vælgerne allerede opfanget, og det vil fortsætte, så længe Joe Biden taler,« siger Jason Miller, der er strateg på Trumps genvælgelseskampagne.

Også præsidenten selv har gentagne gange forsøgt at ramme Joe Biden på den front. Det gør Trump, når han omtaler konkurrenten som 'Sleepy Joe', der mere end antyder, at Biden ikke har styr på, hvad han laver.

Dem, der forsvarer Joe Biden, siger, at der blot er tale om mundtlige blundere, og at Bidens mentale tilstand er fremragende. Det fremgik også af den lægeundersøgelse, Biden selv offentliggjorde sidste år.

Så vidt har angrebene på Joe Bidens mentale helbred ikke båret frugt. Joe Biden fører stort i samtlige meningsmålinger – nogle steder med helt op mod 10 procentpoint.

Herunder kan man se et uddrag af Joe Bidens blundere på kampagnesporet.

Men der synes at være en vis frygt for, at Trump-lejren kan udnytte potentielle blundere fra Bidens side til at lave et overraskende comeback og sikre Donald Trump fire år mere i Det Hvide Hus.

Derfor ønsker man fra Biden-kampagnen side ikke, at det skal komme til åben kamp mellem de to præsidentkandidater. Blandt andet har man forsøgt at begrænse antallet af debatter mellem de to kandidater, så Biden ikke kan komme til at se skidt ud over for Donald Trump på direkte tv.

Samtidig har Joe Biden under store dele af corona-pandemien opholdt sig i sit hjem – uden for alvor at deltage i den politiske mudderkastning, som allerede er i gang.

Det skyldes ikke kun frygten for mundtlige blundere, men også at man ikke kan regne med det, der kommer fra Trump-siden.

Faktisk er frygten så stor, at dele af det liberale USA ønsker, at Biden skal holde sig så langt væk fra Trump som muligt.

'Uanset hvad du gør, så lad være med at deltage i debat med Trump'. Sådan skriver en af CNN's topanalytikere Joe Lockhart, der tidligere var pressechef for Bill Clinton.

Han beskriver det i en klumme som en potentiel vej til, at Biden kan tabe det kommende valg.

'Trump har sagt mere end 20.000 fejlagtige eller falske ting ifølge Washington Post. Det er dumt at gå i ringen med en, som ikke følger reglerne eller sandheden,' skriver han.