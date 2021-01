FBI har anholdt mere end 100 mennesker, efter de stormede den amerikanske kongres i sidste uge.

Nu skriver The Washington Post, at Donald Trump har haft en indflydelse på den voldelige hændelse, hvor en betjent eksempelvis mistede livet.

Avisen skriver, at Trumps opfordring til, at hans tilhængere skulle bekæmpe resultatet af præsidentvalget, har spillet en stor rolle.

En mand fra Kentucky, der blevet anholdt af FBI, har sat ord på, hvorfor han deltog i stormløbet.

Stormløb mod den amerikanske kongres. Foto: Shannon Stapleton Vis mere Stormløb mod den amerikanske kongres. Foto: Shannon Stapleton

»Præsident Trump bad os om at gøre det,« lød det helt konkret fra den amerikanske mand.

Der florerer ligeledes en video på internettet, hvor Trump-tilhængerne gør det meget klart, hvorfor de valgte at angribe kongressen.

»Vi er blevet inviteret her. Vi er blevet inviteret her af præsidenten for De Forenede Stater,« råber nogle efter en politibetjent.

En pensioneret brandmand skulle have kastet en ildslukker efter politiet, og han skulle ligeledes have sagt, at han gjorde det, fordi Donald Trump havde bedt ham om det. Det fortæller en talsmand.

Det amerikanske medie tilføjer, at Jenna Ryan mener, at hun fortjener en benådning efter stormløbet, fordi hun bare lyttede til sin præsident.

»Jeg synes, vi alle fortjener en benådning. Jeg står til en fængselsstraf, og det synes jeg ikke, jeg fortjener.«

USA frygter nye angreb i løbet de kommende dage, eller når Joe Biden som landets nye præsident skal indsættes den 20. januar.