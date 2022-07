Lyt til artiklen

Et nyt navn er blevet tilføjet til FBI's liste over verdens mest eftersøgte forbrydere.

Det drejer sig om den 42-årige, bulgarske Ruja Ignatova – også kendt som 'krypto-dronningen.'

Hun er anklaget for at have svindlet investorer for 4 milliarder dollar ved at sælge en falsk kryptovaluta kaldet 'OneCoin'.

Et svindelnummer, der af flere amerikanske medier er blevet omtalt som »ét af de største svindelnumre i historien.' Det skriver Sky News.

Ignatova er forsvundet i slutningen af 2017, da hun via aflytning af sin amerikanske kærestes lejlighed har opdaget, han samarbejder med efterretningstjenesten FBI.

Efterfølgende er hun gået ombord på et fly fra Bulgarien til Grækenland.

Og hun er ikke blevet set siden.

Derfor tilbyder FBI nu en dusør på 100.000 dollar for information, der hører til hendes tilfangetagelse. Det svarer til cirka 712.141 kroner.

FBI tilføjer kun personer til sin 'mest eftersøgte'-liste, når man mener, at offentligheden kan hjælpe med at opspore mistænkte og andre kriminelle.

Ifølge efterretningstjenesten menes Ignatova at rejse med bevæbnet vagter. Hun kan desuden også have fået lavet plastikkirurgi eller på anden måde have ændre sit udseende, tilføjer FBI.

Den 42-årige krypto-dronning er i 2019 blevet anklaget for otte forhold, herunder wiresvindel og værdipapirsvindel, hvor hun lokkede folk til at købe en værdiløs kryptovaluta kaldet 'OneCoin.'