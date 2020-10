Han har immigrantbaggrund, han er sort, og han er brændende Trump-supporter. Vi var med, da den republikanske kongreskandidat Errol Webber tilbød skydetræning ved et vælgerarrangement i Sydcalifornien. Han mener, at republikanere skal være forberedt på at kunne forsvare sig selv, når Trump vinder.

Øredøvende skud flænser den varme luft igen og igen. På den fyldte parkeringsplads går kvinder og mænd hjemmevante rundt med køletasker i hånden og meterlange våbentasker over skulderen.

Det er søndag, og vi er på skydebanen Oaktree Gun Club halvanden times kørsel nordøst for Los Angeles.

Her har den republikanske kongreskandidat Errol Webber for tredje gang inviteret sine støtter og vælgere til at komme og øve sig på skydebanen. Erfaring er ingen forudsætning, for både en instruktør og Errol Webber selv guider gerne undervejs.

Vent lige lidt – du er en sort fyr, jeg er en sort fyr. Og du vil banke mig Errol Webber, republikansk kongreskandidat

Adskillige håndvåben ligger klar til gæsterne, mens dagens mest eftertragtede legetøj er den semi-automatiske A15-riffel, som Errol Webber også glæder sig til at få imellem hænderne.

Retten til at eje og bære våben er en del af USA's forfatning og er beskyttet af den såkaldte 'second amendment'. En rettighed, Errol Webber finder helt fundamental.

Ifølge hans fortolkning af det omstridte forfatningspunkt har det enkelte menneske ikke bare krav på at kunne forsvare sig selv – folket skal også kunne organisere sig i en militærmilits og gå imod en regering, hvis det bliver nødvendigt.

»Det er det, second amendment handler om, og derfor er det for mig som føderal kandidat så vigtigt at lave våbenarrangementer. Så kan folk komme og træne deres skydefærdigheder og trække på dem fremover,« siger han.

Den i dag 33-årige republikaner flyttede med sin familie fra Jamaica til USA i 2002 og blev amerikansk statsborger 10 år senere.

Han har kun været politisk aktiv siden 2019, men det er lykkedes ham at blive opstillet til Kongressen i sit lokale valgdistrikt.

Valgdistriktet er dog, akkurat som resten af Californien, kendt for at være ultrablåt og demokratisk.

Errol erkender, at han ikke møder mange republikanere som ham selv.

»Men for republikanere handler det om lige muligheder for alle. Det betyder ikke noget, at jeg er immigrant eller sort. Immigranter, der kommer til landet legalt og vil tilpasse sig og gøre landet endnu bedre, det støtter vi,« understreger Errol Webber.

Kombinationen af hans egen etniske baggrund og politiske ståsted har dog givet ham problemer flere gange.

Han fortæller, at han så sent som dagen før var ved at hænge valgmateriale op i et sort nabolag, og en forbipasserende truede med at brænde det amerikanske flag, Webber havde spændt ud over sin bil.

Og i august var han til et rally for Donald Trump, der blev mødt med en mod-march fra Black Lives Matter-bevægelsen.

Errol Webber gik hen for at tale med dem, men han blev bedt om at forsvinde og opfattede en anden sort mand som truende.

»Så tænkte jeg bare 'vent lige lidt – du er en sort fyr, jeg er en sort fyr. Og du vil banke mig her ved et Black Lives Matter-arrangement. Hvordan giver det mening?'« spørger Webber retorisk.

Det er tydeligt, at der ikke er kommet lige så mange deltagere til hans skydearrangement som forventet.

Jeg skal helt sikkert have et våben Rose Riggiro, deltager til vælgerarrangementet

Præsident Trump har et uventet rally et par timers kørsel sydpå, så mange er kørt derned i stedet, lyder forklaringen.

En af de gæster, der dog har taget turen til Oaktree Gun Club, er Rose Riggiro.

Hun har ikke affyret et våben, siden hun var helt ung, men ser frem til at prøve det igen.

»Jeg skal helt sikkert have et våben,« fastslår hun og fortæller, hvordan hun flere gange har set forskellige organisationer og private stå bag voldelige demonstrationer i sit nabolag.

»Hvis nogen tropper op i mit hus, vil jeg kunne forsvare mig selv og min familie,« siger hun et sted under en camouflagefarvet kasket, der reklamerer for Donald Trump.

»Trump kæmper for folket og for at beskytte vores rettigheder til frit at bestemme selv. Det gør Errol også, så derfor støtter jeg også ham.«

Errol Webber er overbevist om, at Trump vinder valget stort. Men der er en anden ting, han også er sikker på.

»Hvis Trump vinder, vil den anden fløj lave optøjer, plyndre og nedbrænde, hvad de kan, og det er det, vi forbereder os på.«