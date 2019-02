I Cambodia har myndighederne taget utraditionelle metoder i brug for at stoppe en voksende industri af rugemødre. Det skriver BBC.

I juni måned sidste sommer arresterede politiet 33 cambodianske kvinder, der alle var gravide.

Men kvinderne bar ikke på deres egne børn, alle var de rugemødre for barnløse udlændinge.

Det er forbudt ifølge cambodiansk lov. Cambodias Indenrigsminister Chou Bun Eung forklarer, at barnet i en kvindes mave tilhører moderen - uanset hvordan det er blevet undfanget.

Mængden af rugemødre er steget eksplosivt i det fattige Cambodia siden det i 2015 blev forbudt for kvinder i Thailand og Indien at udleje deres livmødre. I 2016 fulgte Nepal efter med et forbud mod rugemødre.

Sidste sommer stormede politiet et hus i hovedstaden Phnom Penh. I huset havde et bureau, der hyrede rugemødre blandt fattige cambodianske kvinder, indlogeret de gravide.

Først arresterede politiet de ansatte for handel med mennesker. Bagefter kom turen til de gravide.

Samtlige 33 kvinder blev tilbageholdt af politiet, indtil de havde født. Derefter fik de et tilbud af den slags, det er svært at afslå.

Jeg tror, de elsker dem, som deres egne børn Indenrigsminister Chou Bun Eung

De nybagte rugemødre kunne vælge imellem at tage børnene med hjem og opdrage dem som deres egne. Eller de kunne vælge at tage straffen for trafficking, hvilket i Cambodia giver op til 20 års fængsel.

Ifølge Indenrigsminister Chou Bun Eung var kvinderne tilbøjelige til at vælge det første.

»Rugemødrene har båret disse børn. Nogle ammer deres børn og tager sig af dem hver dag. Jeg tror, de elsker dem, som deres egne børn,” siger hun til BBC.

I løbet af de næste 18 år kan mødrene se frem til jævnligt at få besøg af myndighederne, der vil kontrollere, at børnene stadig bor hos dem. Og at mødrene ikke har givet dem til de biologiske forældre.

I november måned lavede cambodiansk politiet endnu en razzia mod et logi for rugemødre. Denne gang blev 15 gravide kvinder tilbageholdt.