Flere timer inde i afhøringen bukkede teenagedrengen under og fortalte, at det var ham. At han havde dræbt sin mor ved at stikke hende i halsen med en kniv. To gange.

Problemet var bare, at det ikke passede. Han havde følt sig presset af betjentene, men selvom han med det samme fortrød og tog sine ord tilbage, endte han med at tilbage de næste 19 år bag tremmer.

Først nu er det lykkedes den amerikanske mand Huwe Burton at få renset sit navn og blive frikendt for forbrydelsen.

Det skriver New York Times.

Det var den 3. januar 1989, at Huwe Burton, der dengang var 16 år, kom hjem til familiens lejlighed i New York-bydelen Bronx og fandt sin mor ligge død.

Hun lå med sit ansigt nedad i sengen, stukket to gange med en kniv i halsen. Hendes natkjole var blevet trukket op omkring hendes talje, og rundt om hendes højre håndled var der viklet en blå telefonledning.

To dage senere - efter at have tilbragt flere timer i afhøringslokalet uden mulighed for at sove - bukkede Huwe Burton under for betjentenes pres og gav dem ret i, at det var ham, der havde gjort det under et skænderi, mens han var høj på crack.

Politiet sigtede ham med det samme for drabet.

Den unge mand trak med det samme sin tilståelse tilbage, og beviser fra gerningsstedet viste sig også ikke at passe med det, han havde forklaret.

Alligevel troede juryen på, at det var ham, der havde gjort det, og han blev dømt skyldig.

De næste 19 år tilbragte han ifølge New York Times bag tremmer, før han i 2009 kom ud på prøveløsladelse.

Siden han blev dømt, har han forsøgt at få dommen omstødt og få sit navn renset, og for to år siden blev sagen taget op af Innocence Project, som kæmper for at få frikendt uskyldigt dømte, og distriktsadvokaten i Bronx.

Torsdag kom afgørelsen.

Tredive år efter drabet blev Huwe Burton frikendt.

I retten forklarede dommeren, at den dengang unge teenager var blevet presset til at komme med den falske tilståelse på grund af det psykologisk pres, betjentene havde sat ham under.

Samtidig blev der præsenteret nye beviser i retten, som pegede i retning af, at en helt anden person havde begået det forfærdelige drab.

Efter kendelsen blev læst op, måtte Huwe Burton kæmpe for at holde tårerne tilbage.

»Det var været en lang, lang rejse, og jeg er taknemmelig for, at vi har nået dette punkt,« sagde han ifølge New York Times i retten:

»Jeg står her på vegne af den 16-årige dreng, som ikke havde noget til at beskytte sig, og de voksne gjorde intet for at beskytte ham på det tidspunkt.«

Da han mødte pressen uden for retslokalet fortalte han videre, at det føltes som om, at 'byrden nu endelig officielt var blevet løftet' fra hans skuldre.