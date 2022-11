Lyt til artiklen

Den gruppe turister, der torsdag blev tilbageholdt af lokale, mens de med båd var på vej gennem Amazonas-junglen i Peru, bliver nu løsladt.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC.

»Efter dialog med lederen af Cuninico-samfundene blev vores anmodning om at løslade folk accepteret,« fortæller embedsmænd i Amazonas-regionen.

Turistgruppen på omkring 70 personer, der blandt andet tæller folk fra USA, Spanien, Frankrig, Storbritannien og Schweiz, blev tilbageholdt, fordi de lokale vil have hjælp fra regeringen til at håndtere en olielækage i området.

Lækagen skete 16. september, hvor omkring 2500 ton råolie blev spildt i Cuninico-floden i Amazonas.

»Vi kræver, at regeringen taler med Cuninico-samfundet eller tager konsekvenserne – det ultimative ansvar ligger hos republikkens præsident (Pedro del Castillo, red.),« lød det i en udtalelse.

Charlotte Wiltshire, som BBC har talt med, berettede tidligere, at de tilbageholdte var ved at løbe tør for mad og vand – og tilføjede, at der var både gravide, diabetikere, ældre og syge mennesker på båden.

Lækagen kom fra et cirka 800 langt rør, som det statsejede selskab Petroperu byggede for fire årtier siden til at fragte råolie gennem junglen og var angiveligt et resultat af et 21 centimeter bredt hul på røret.