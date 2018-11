28-årig marinesoldat skal to måneder i fængsel, efter at Rusland har beslaglagt tre ukrainske skibe ved Krim.

En domstol i Simferopol på Krim har besluttet, at en ukrainsk marinesoldat skal fængsles i to måneder for ulovligt at have været med til at krænke Ruslands grænse i Kertj-strædet.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Der er tilsyneladende tale om en varetægtsfængsling frem til 25. januar.

Den 28-årige marinesoldat er sigtet efter den russiske straffelov.

Russiske flådefartøjer beskød søndag tre skibe fra den ukrainske flåde, da de forsøgte at komme gennem Kertj-strædet og ind i Det Asovske Hav, hvor den store ukrainske havneby Marjupol ligger.

Over 20 ukrainske marinesoldater blev i den forbindelse anholdt af de russiske styrker.

Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim.

/ritzau/