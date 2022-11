Lyt til artiklen

Midt i oktober generobrede Ukraine byen Kherson fra invaderingsmagten Rusland.

Men nu beder Ukraine byens beboere om at evakuere til andre dele af landet.

Det skriver CNN.

Årsagen er dog ikke, at Ukraine frygter at tabe den generobrede by, men at der lige nu mangler elektricitet og infrastruktur til at komme igennem den hårde vinter.

Iryna Vereshchuk, der er vicepremierminister for ministeriet for reintegration af midlertidigt besatte områder, fortæller, at Ukraine vil tilbyde gratis evakuering til borgere i Kherson til byerne Kryvyj Rih, Mykolaiv og Odesa.

Det vil derudover være muligt med yderligere flytning til Kirovohrad-regionen, Khmelnytskyj-regionen eller den vestlige del af Ukraine.

»De ukrainske myndigheder vil tilbyde gratis indkvartering, mad og lægehjælp til dem, der rejser,« fortæller hun videre.