Efter endnu en udskydelse af brexit fik premierminister Boris Johnson i fjerde forsøg ja til et nyvalg.

For første gang siden 1923 skal briterne torsdag til valg i december.

Valget blev udskrevet, efter at premierminister Boris Johnson modvilligt måtte bede om endnu en udskydelse af det britiske farvel til EU.

Her kan du læse mere om, hvad der førte til det sjældne decembervalg:

* Boris Johnson overtog i juli posten som premierminister fra Theresa May. Han fastslog, at briterne ville forlade EU den 31. oktober uanset hvad.

* I begyndelsen af september stemte Underhuset for en lov, der forpligtede Boris Johnson til at bede EU om en udskydelse af brexit, hvis ikke parlamentet havde godkendt en brexitaftale senest 19. oktober.

* Det fik straks Boris Johnson til at anmode om, at der blev afholdt parlamentsvalg. Det fik dog ikke støtte fra parlamentet.

* Parlamentsmedlemmerne ville først have ham til at bede om en udskydelse af brexit, da de ellers frygtede, at han vil gennemføre et brexit uden aftale.

* Boris Johnson sendte i oktober modvilligt et brev til EU, hvor han anmodede om at få brexit udskudt til 31. januar.

* Kort herefter lykkedes det Johnson at få stemt en brexitaftale igennem i parlamentet for første gang siden folkeafstemningen. Han tabte dog en afgørende afstemning om at eksekvere brexit inden 31. oktober.

* 28. oktober godkendte EU anmodningen om en udskydelse af brexit.

* Det fik parlamentet til - ved den i alt fjerde afstemning om nyvalg - at acceptere et valg, der blev udskrevet til 12. december.

Kilder: BBC, Reuters.

/ritzau/