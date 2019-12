Boris Johnson, der overtog premierministerposten fra Theresa May, blev ikke valgt gennem et parlamentsvalg.

Boris Johnson har været britisk premierminister, siden han 24. juli 2019 blev udpeget som Theresa Mays efterfølger.

Her kan du blive klogere på, hvordan Johnson endte som premierminister:

* I maj meddelte daværende premierminister Theresa May, at hun trak sig. Det skete efter næsten tre år som Storbritanniens leder og efter flere mislykkede forsøg på at stemme en brexitaftale igennem i parlamentet.

* Mays farvel skød gang i en duel i Det Konservative Parti om at overtage hendes post og dermed også ansvaret for brexit.

* I juni blev der sat navn på de ti kandidater, der stillede op. I løbet af den næste tid blev listen skåret ned til to via interne afstemninger i partiet.

* Boris Johnson, tidligere udenrigsminister og London-borgmester, var den ene af de to. Den anden var den daværende udenrigsminister Jeremy Hunt.

* Ved en urafstemning blandt omkring 160.000 konservative medlemmer skulle partiets næste leder vælges. Det britiske folk fik altså ingen indflydelse på, om landets næste leder skulle være Johnson eller Hunt.

* Johnson blev valgt som partiets næste leder med 92.153 stemmer. Det var næsten dobbelt så mange som Hunt, der fik 46.656 stemmer.

* 55-årige Boris Johnson blev formelt godkendt som premierminister 24. juli.

Kilde: BBC.

/ritzau/