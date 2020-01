Efter stigende pres fra sit eget parti og fra det britiske folk udskrev David Cameron afstemning om brexit.

Et flertal af briterne stemte i sommeren 2016 for at forlade Den Europæiske Union (EU). Det var ikke blot kulminationen på en ophedet valgkamp, men også på flere årtiers skepsis over for samarbejdet.

Herunder kan du blive klogere på briternes forhold til EU:

* Lige siden Storbritannien - sammen med Danmark og Irland - tilsluttede sig EU den 1. januar 1973, har der i større eller mindre grad været britiske kampagner for at forlade fællesskabet.

* Utilfredsheden med EU blussede senest for alvor op i forbindelse med den økonomiske krise i 2008.

* Den tidligere britiske premierminister David Cameron, der tiltrådte i 2010, mødte både indefra i sit konservative parti og fra den britiske befolkning krav om at udskrive en folkeafstemning om medlemskabet.

* Cameron havde egentlig håbet på at stoppe "den konstante snak om Europa". Men efter stigende pres lovede han i januar 2013 at udskrive en afstemning, hvis Det Konservative Parti vandt valget.

* I 2015 sejrede Cameron og resten af de konservative ved valget. Premierministeren meddelte i februar 2016, at der skulle holdes en folkeafstemning i juni. Han tilføjede, at han var tilhænger af at forblive i EU.

* De næste fire måneder befandt Storbritannien sig i en heftig valgkamp.

* Kampagnen for et britisk farvel til EU - det såkaldte brexit - argumenterede blandt andet for økonomiske fordele ved at forlade unionen.

* Det var dog særligt argumentet om at "tage kontrollen tilbage" over indvandringen til landet, der vandt genklang hos vælgerne.

* 23. juni 2016 stemte knap 52 procent af briterne for at forlade EU.

Kilder: AP, The Guardian.

/ritzau/