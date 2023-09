Sergej Surovikin forsvandt fra offentligheden efter Wagner-gruppens fejlslagne oprør i juni måned.

Det skyldtes muligvis en opsigtsvækkende historie i The New York Times.

Det amerikanske medie skrev, at Surovikin ifølge amerikanske efterretningskilder havde kendt til oprøret på forhånd.

Men nu er Sergej Surovikin, der har fået tilnavnet 'general armageddon' på grund af sin brutale tæppebombning i Syrien, tilsyneladende tilbage på arbejde.

I hvert fald bringer den russiske avis Kommersant ifølge Reuters fredag fotos af general Surovikin iklædt khaki-tøj uden militærsymboler.

Ifølge avisen er billederne taget i Algeriet, som er en større aftager af russiske våbensystemer.

Kreml har ikke over for Reuters ønsket at kommentere på general Surovikins status.

Under Wagner-gruppens oprør, som var ledet af den nu afdøde Jevgenij Prigozjin, optrådte Sergej Surovikin i en video, hvor han opfordrede oprørerne til at vende om.

Forskellige medier havde rapporteret, at Sergej Surovikin blev efterforsket for at have haft en mulig rolle i oprøret.

I sidste måned var det desuden blevet rapporteret, at Sergej Surovikin var blevet udnævnt til chef for et forsvarsudvalg for et militært samarbejde mellem Rusland og otte andre tidligere sovjetrepublikker.