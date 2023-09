En indonesisk kvinde skal to år bag tremmer for at have spist svinekød lige efter, hun havde sagt en islamisk bøn i en video på det sociale medie TikTok.

Det skriver Sky News.

Lina Lutfiawati, der delte videoen med sine mere end to millioner følgere, er blevet dømt for at 'opildne til religiøst had'.

Foruden fængselsstraffen skal Tiktok-stjernen også betale en bøde på det, der svarer til 113.000 danske kroner.

I videoen, som Lina Lutfiawati nu er blevet straffet hårdt for, ser man hende sige 'i guds navn', lige inden hun spiser et stykke sprødt svineskind.

Lina Lutfiawati, der identificerer sig som muslim, har undskyldt for videoen flere gange – også på sine sociale medier.

Det var således også tilfældet, efter hun modtog sin straf.

»Jeg er overrasket. Jeg har undskyldt mange gange. Jeg ved, at det jeg gjorde var forkert, men jeg havde ikke regnet med at få en dom på to års fængsel,« udtalte hun ifølge mediet.

Indonesien er det land i verden med det største muslimske flertal – og her er det ulovligt at indtage svinekød, da det er forbudt ifølge islam.

Kritikere, herunder Usman Hamid, administrerende direktør for Amnesty International i Indonesien, er ikke overrasket over straffen, som falder på trods af den indonesiske regerings løfter om at beskytte ytringsfriheden.

Han udtaler ifølge mediet, at loven er lavet for at ramme minoritetsgrupper og dem, der tænker anderledes.