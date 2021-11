»Jeg tror, berømmelsen skabte et monster.«

En amerikansk TikTok-stjerne med knap en million følgere sidder lige nu anklaget for at have dræbt to personer – efter at have installeret overvågningsudstyr i sin femårige datters iPad.

Det skriver CBS News og NBC San Diego.

Ifølge anklagemyndigheden havde den 29-årige TikTok-influencer Ali Abulaban, der var kendt under navnet JinnKid, i al hemmelighed installeret lytteudstyr i datterens iPad, så han kunne høre, hvad der blev snakket om, når han ikke var til stede.

Han og hustruen, den jævnaldrende Ana Abulaban, var på det tidspunkt så småt ved at gå fra hinanden, og Ali Abulaban var blevet bedt om at flytte ud af deres hjem.

Da han i sidste uge gennem lytteudstyret overhørte hustruen og en mand grine i lejligheden i San Diego, tog han ifølge anklagemyndigheden tilbage til dertil, fordi han mistænkte, at Ana var ham utro med manden.

Både hustruen og hendes ven, Rayburn Cadenas Barron, blev senere fundet skudt og dræbt – og Ali Abulaban er politiets hovedmistænkte i sagen.

Mandag nægtede han sig skyldig i drabene under en høring i sagen, men det tror hans fætter, Louis Marinari, ikke på.

Til NBC San Diego fortæller han, at Ali Abulaban angiveligt blev 'besat' af sin hustru og ønskede at kontrollere hende. Men da hun havde et rigt socialt liv, blev det sværere og sværere for ham. Det drev – ifølge fætteren – Ali Abulaban »skør«.

Derudover fortæller fætteren, at de mange følgere gjorde, at Ali Abulaban følte sig »magtfuld«:

»Jeg tror, det fik ham til at føle, at han var bedre end andre mennesker, og at ingen kunne røre ham,« siger Louis Marinari og tilføjer:

»Jeg tror, at Ali var en meget, meget usikker person, og han er stadig meget usikker. Men jeg tror, at sociale medier, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, alt det der … Jeg tror, det skabte en falsk virkelighed for ham, som han kunne flygte ind i fra sine usikkerheder, sin depression, fra hvad end, der foregik i hans hoved. Jeg tror, berømmelsen skabte et monster.«

Hvis han dømmes skyldig, står Ali Abulaban til op til 25 års fængsel.

Han skal næste gang møde i retten den 5. januar.

Parrets femårige datter, som var i skole, da det hele skete, er i øjeblikket hos noget andet familie.