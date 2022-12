Lyt til artiklen

Det kinesiske moderselskab for den populære TikTok-app, ByteDance, har måttet afskedige to medarbejdere, som fik uberettiget adgang til appens brugerdata.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters, som har set en e-mail, der bekræfter det.

ByteDance-medarbejdere fik adgang til dataene som led i et mislykket forsøg på at efterforske læk af virksomhedsoplysninger tidligere på året.

Medarbejderne kiggede på to journalisters – en tidligere Buzzfeed-ansato g en Financial Times-reporter – IP-adresser og forsøgte at finde ud af, om de befandt sig på samme sted som ansatte, der var mistænkt for at lække fortrolige oplysninger.

Udover de to ansatte, som arbejdede i USA, er to medarbejdere fra Kina ligeledes blevet fyret.

»At spionere på journalister, blande sig i deres arbejde eller intimidere deres kilder er fuldstændig uacceptabelt. Vi vil undersøge denne historie mere grundigt, før vi beslutter vores formelle svar,« lød det i en pressemeddelelse fra Financial Times i kølvandet på afsløringen.

Buzzfeed News' talsmand, Lizzie Grams sagde, at virksomheden var dybt foruroliget over hændelsen og sagde, at den viste »en åbenlys tilsidesættelse af privatlivets fred og rettigheder for journalister såvel som TikTok-brugere«.