Konstante tikkelyde var ved at gøre en norsk kvinde vanvittig, så hun besluttede sig for at endevende sin lejlighed. Ikke kun én gang men to gange.

Og anden gang løste hun mysteriet bag tikkelyden – og en hel del mere.

For udover tikkelydene var kvinden også voldsomt generet af sin ekskæreste, som op mod 50 gange om dagen kontaktede hende via sms, til trods for at hun havde givet tydeligt udtryk for, at hun ikke ønskede at være i kontakt med ham.

»Han vidste alt om mig. Han kunne konfrontere mig med ting, jeg havde sagt eller gjort,« fortalte kvinden i retten ifølge det norske lokalmedie Romerikes Blad.

Det skriver Dagbladet.

Som du nok bemærkede ovenfor, var det i en retssal, kvinden udtalte sig. Det skyldes, det fund hun og faren gjorde, da de endevendte kvindens lejlighed.

Den norske kvinde havde en mistanke om, at hun blev overvåget af ekskæresten, så hun havde forsøgt at skifte telefon og undersøge, om der var aflytningsudstyr i lejligheden.

Uden held.

Men da kvinden med hjælp fra sin far gik grundigere til værks en forårsdag i 2023, opdagede de årsagen til både tikkelydene og ekskærestens ubehagelige viden om hendes gøren og laden.

Inde i kvindens sofa og i stoffet på sengegavlen fandt de flere aflytningsenheder.

Kvinden kontaktede politiet, som efter at have undersøgt kvindens lejlighed og ejendele fandt yderligere aflytningsudstyr i hendes køkken – og en GPS-sporingsenhed, som sad fast under hendes bil.

Nu er sagen endt i retten, og ekskæresten, som er i 30erne, erkender, at han i en periode på over et år har aflyttet kvinden.

Han har i retten fortalt, at han en gang om ugen sneg sig ind i kvindens lejlighed for at oplade det batteridrevne aflytningsudstyr.

Han giver udtryk for, at han fortryder overvågningen. Siden politiet kom ind i sagen, har ekskæresten haft forbud mod at kontakte kvinden. Et forbud, han ifølge Dagbladet har brudt

Han og kvinden gik fra hinanden i 2019.

Der er endnu ikke faldet dom i sagen, hvor manden er tiltalt for alvorlig krænkelse af privatlivets fred.