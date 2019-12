Med en prinsesses mislykkede flugtforsøg blev verdens blik i 2018 rettet mod Dubais kongefamilie og kvindernes rettigheder i landet.

Nu, et år efter det seneste livstegn fra prinsesse Latifa, lover hendes veninde at fortsætte frihedskampen.

»Jeg kommer aldrig til at stoppe kampen for at få hende fri,« siger finlandske Tiina Jauhianen til Aftonbladet.

Det seneste livstegn fra prinsesse Latifa, sheik Mohammed bin Rashid al Maktoums datter, kom i julen sidste år.

Billede af Prinsesse Latifa i Dubai i julen sidste år. Foto: HANDOUT

Her gik sheiken selv ud med billeder af den 34-årige prinsesse i hjemlige omgivelser. Billeder, hvor hendes venner dog påstår, prinsessen er påvirket af stoffer.

Før det havde offentligheden ikke set livstegn fra Latifa siden marts 2018, hvor en video med prinsesse blev delt.

I videoen anklagede Latifa sin far, landets premierminister sheik Mohammed bin Rashid al Maktoum, for mishandling og fortalte desuden, at hun havde tænkt sig at flygte.

»Alt min far bekymrer sig om er sit rygte. Han er klar til at slå mennesker ihjel for sit rygte. Hvis du ser denne video, er det ikke gået godt for mig. Enten er jeg død, eller også er jeg i en meget vanskelig situation,« siger hun i videoen.

Sidst den finske veninde har set Latifa i live, var den dag på båden, hvor Latifa blev fanget efter sin flugt.

Tiina Jauhianen hjalp Latifa med at flygte fra Dubai til Indien, hvorfra hun skulle flyve til USA og søge asyl.

Men tæt på Goa blev den amerikanske yacht den 4. marts 2018 stormet af 15 maskerede mænd bevæbnet med maskingevær. Ifølge veninden sparkede prinsessen fra sig og skreg, at hun hellere ville skydes end med tilbage til Dubai.

Tiina Jauhiane selv blev ifølge eget udsagn også truet på livet og efterfølgende forhørt i 20 timer.

»De sagde, 'at Sheik Mohammed bin Rashid al Maktoum er en af verdens mægtigste mænd. Han kommer efter dig overalt i verden.' Det var psykisk tortur. Det var koldt. Jeg havde ingen tøj på og var fanget i et rum uden vinduer,« siger Tiina Jauhiane til Aftonbladet.

Hun og andre, der var ombord på yachten, slap dog uden straf. Hvilket hun selv tilskriver den video, som Latifa inden sin flugt havde optaget.

Tiina Jauhiane har trods 17 år i Dubai aldrig tænkt sig at vende tilbage.

Hun bor i dag i London, hvor hun arbejder fuldtid med kampagnen #freelatifa i håbet om, at hendes veninde slipper fri.