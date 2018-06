Fem store rovdyr er brudt ud af en tysk zoologisk have. Indbyggere opfordres til at holde sig indenfor.

Lüenebach. Tysk politi opfordrer indbyggere i den vestlige by Lünebach til at blive indenfor i deres hjem, efter at flere store rovdyr er brudt ud af den lokale zoo.

Det er politiet i den nærliggende by Prüm, der fredag har bekræftet rapporter fra det regionale medie SWR om, at de store kattedyr er brudt ud af Eifel-Zoo, der ligger i det bakkede Eifel-område. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge SWR har de lokale myndigheder opfordret indbyggere til at blive indenfor.

Nu eftersøges kattedyrene i området, der ligger tæt ved grænsen til Luxemburg og Belgien.

En talsmand fra de lokale myndigheder fortæller ifølge nyhedsbureauet AFP, at det drejer sig om fem rovdyr.

Helt præcist er det to løver, to tigre og en jaguar, der er på fri fod.

En bjørn skulle også være brudt ud, men den er blevet skudt.

Den pågældende zoologiske have har ikke kommenteret sagen endnu.

/ritzau/AP