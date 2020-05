Excentriske amerikanere, der holder hundredvis af tigre i fangenskab og tager deres små unger fra mødrene for at tjene tusindvis af dollar på dem.

Dokumentarserien 'Tiger King' på Netflix har skabt forargelse og fascination i hele verden, men problemet med vilde tigre, der lider i fangenskab, eksisterer desværre ikke kun i USA og Asien.

Op mod 1.600 tigre lever nemlig også i fangenskab her i Europa, viser en ny rapport fra den internationale dyrerettighedsorganisation Four Paws.

»Det er dybt kritisabelt, at lovgivningen i Europa er så ringe, at der findes eksempler på vilde dyr som tigre og løver, som holdes af privatpersoner i deres hjem, eller at dyrene bliver brugt som selfierekvisitter,« siger direktør i World Animal Protection Danmark Gitte Buchhave og fortsætter:

»Det bør slet ikke være lovligt nogen steder i verden, og Europa burde gå forrest ved at forbyde den grusomme industri med handelen med vilde dyr.«

Rapporten viser, at mange af Europas tigre lever i Zoologiske Haver og dyreparker, men der findes også store kattedyr, der lever under de samme dårlige vilkår som dem, der har fået seere af 'Tiger King' til at spærre øjnene op.

I rapporten er der blandt andet eksempler på en løveunge, som blev holdt som kæledyr i en lejlighed i Paris, og en østrigsk kvinde, der havde to tigerunger i sit private hjem.

Mange lande i Europa tillader, at tigre avles og lever i fangenskab. Både i private hjem og til brug som underholdning i cirkus eller til at få taget selfies med.

Joe Exotic aka Tiger King, som er i centrum for den vildt populære Netflix-serie. Foto: Netflix Vis mere Joe Exotic aka Tiger King, som er i centrum for den vildt populære Netflix-serie. Foto: Netflix

Ligesom man ser i dokumentarserien 'Tiger King', bliver der avlet en masse unger på kort tid. Ungerne tages fra deres mor få dage efter fødslen, hvorefter folk betaler for at få taget selfies med dem.

En praksis, som World Animal Protection Danmark finder yderst problematisk.

»Det er grotesk, at man speedavler tigre på grusom vis i Europa og resten af verden, for at ungerne kan tages fra deres mor få dage efter fødslen, for at de kan vænnes til mennesker, som de hver dag skal underholde, indtil de er for store, og så bliver de udskiftet med nye unger,« udtaler direktør i organisationen Gitte Buchhave.

Når ungerne er for store, bliver de sendt til Asien, så deres knogler og klør kan bruges som ingredienser i traditionel asiatisk medicin, fremgår det af rapporten fra Four Paws.

Joe Exotic med en af de mange unger, som han avlede i sin 'vejside-zoo'. Foto: Netflix Vis mere Joe Exotic med en af de mange unger, som han avlede i sin 'vejside-zoo'. Foto: Netflix

Og selv i lande som Tyskland, Frankrig og Spanien er der ingen lovgivning omkring privat hold af vilde dyr som tigre, oplyser World Animal Protection Danmark.

Den manglende lovgivning i Europa får medlem af Europa-Parlamentet og næstformand i dyrevelfærdsgruppen Niels Fuglsang (S) til at efterlyse handling.

»Det her understreger endnu en gang, at vi har behov for ny lovgivning i EU. Jeg har spurgt EU-Kommissionen, om vi ikke skulle få indført en fælles positivliste over eksotiske kæledyr, så vi automatisk forbyder alle arter i EU, der ikke fremgår på listen. Det er jo åbenlyst, at store katte ikke hører hjemme i privatpersoners fangenskab. Det er dårlig dyrevelfærd, og så er det også farligt for os mennesker,« udtaler han.

Der lever kun 3.900 tigre i naturen i dag.