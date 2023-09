Tigermyggen er ikke længere noget, man kun kan støde på i mere tropiske egne på jordkloden.

Den kommer faktisk tættere og tættere på Danmark – og med kan følge vira som zika, chikungunya og dengue.

»Det er simpelthen, fordi de nu har gunstige forhold for at etablere sig og rykker længere og længere nordpå hvert år,« fortæller Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, til DR.

Og det skyldes altså en kombination af klimaforandringer, international handel og en øget rejseaktivitet.

I disse dage kæmper man eksempelvis mod tigermyggen i Paris, hvor en hel bydel er blevet lukket ned.

Samtidig har myndighederne i Storbritannien netop meldt ud, at man forventer at myggen vil være etableret overalt i landet.

Indtil videre er det nordligste punkt, hvor arten har etableret sig, registreret til at være Midttyskland og Holland.

Professor Flemming Konradsen mener, at myndighederne i Danmark skal holde øje med udviklingen. Det kan indebære en overvågning af udbredelsen og særlig uddannelse af sundhedspersonale.

Alt sammen skal gerne være med til at forhindre, at den formår at etablere sig i især byområder.