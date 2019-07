En vild tiger søgte tilflugt i et hus på grund af en voldsom monsun, der ramte den sydlige del af Asien i denne uge.

En indisk familie fik sig lidt af en overraskelse, da de finder en vild tiger slængende på en seng i deres hus i byen Harmuti i delstaten Assam.

Tigeren kommer formentlig fra den omkringliggende naturpark, Kaziranga National Park, hvor tigere, elefanter, bjørne og truede næsehornsarter har hjemme, skriver CNN.

På billedet herunder kan man se, hvordan monsunen altså har bragt den lidt usædvanlige gæst indendøre.

En tiger har søgt ly i en families hjem på grund af monsunen i delstaten Assam, der også påvirkede den nationalpark, hvor tigeren normalt har hjemme. Foto: HANDOUT Vis mere En tiger har søgt ly i en families hjem på grund af monsunen i delstaten Assam, der også påvirkede den nationalpark, hvor tigeren normalt har hjemme. Foto: HANDOUT

Medarbejdere fra nationalparken forsøgte at lokke tigeren ud af huset, men efterhånden gik den frivilligt og undgik bedøvelse.

»Den var rolig og udgjorde ikke nogen fare,« siger Rohini Ballave Saikia, vicedirektør hos Kaziranga National Park, ifølge CNN.

Og tigeren er ikke den eneste, der måtte flytte sig på grund af vandmasserne. Op til 95 procent af parken var under vand, da vandstanden steg i den nærliggende Brahmaputra-flod.

Parken havde angiveligt mistet sporet af hjorte, næsehorn og elefanter under den seneste katastrofe, hvor monsunen hærgede i det sydlige Asien.

Næsehorn har søgt mod et tørt sted i Kaziranga National Park i det nordøstlige Indien. Foto: BIJU BORO Vis mere Næsehorn har søgt mod et tørt sted i Kaziranga National Park i det nordøstlige Indien. Foto: BIJU BORO

Nationalparken ligger i delstaten Assam, og her oplyser myndighederne, at mindst 19 personer er omkommet på grund af monsunen, og at 4,5 millioner borgere er berørt af vejret.

Ligesom dyrene har søgt væk, har mere end 85.000 søgt ly i 187 regeringsledede lejre, der er placeret i 30 af delstatens 33 distrikter, oplyser landets nationale nødberedskab til AP.

I en anden indisk delstat, Bihar, har omkring 24 personer mistet livet under jordskred og oversvømmelser, oplyser embedsmanden Pratata Amrit fra den lokale regering.

Flere end 2,5 millioner mennesker er påvirket af oversvømmelserne i 12 ud af de 38 distrikter i Bihar, der også ligger i Nordøstindien, skriver ritzau.