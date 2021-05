Beboerne i et område i Houston i delstaten Texas fik sig noget af et chok søndag, da der pludselig slentrede en tiger rundt i deres nabolag.

50-årige Jose Ramos, der har filmet videoen, du kan se øverst, fik næsten sin aftensmad galt i halsen, da han så den gå forbi.

»Jeg var nødt til at nive mig selv i armen,« siger han til CNN.

Han og nogle andre beboere tilkaldte myndighederne, som på trods af et ihærdigt forsøg ikke kunne få fat på tigeren.

De fandt dog ud af, hvem der ejede den. 26-årige Victor Hugo Cuevas er nu i politiets varetægt. Han havde kort før episoden betalt sig fra ikke at sidde varetægtsfængslet indtil en sag med ham som mistænkt gik i gang.

Tiltalen lyder på, at han skulle have nægtet at adlyde politiet. Han er tidligere – i 2017 – dømt for mord, hvor han også blev tidligere løsladt mod kaution.

At eje en tiger er ikke lovligt i Houston, og han bliver derfor sigtet for det.

Desværre har myndighederne endnu ikke fundet tigeren, og man har for nuværende ikke nogle spor, der kan lede til, hvor den befinder sig.