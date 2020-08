Carole Baskin, der med ét slag blev verdensberømt i den absurde dokumentarserie 'Tiger King' på Netflix, bliver nu sagsøgt af sin tidligere ægtefælles familie.

Den excentriske kvinde, der drev Big Cat Rescue Sanctuary i Florida, hvor hun havde talrige tigere, løver og andre store katte, var gift med Don Lewis, indtil han pludselig forsvandt i 2002.

Carole Baskin overtog efterfølgende det meste af hans land og ejendom til cirka seks millioner dollar, og i serien 'Tiger King' spekuleres der i flere teorier om Don Lewis' forsvinden – herunder at Carole Baskin havde en finger med i spillet. Det afviser hun selv som pure løgn og opspind.

Ægteskabet var ikke lutter lagkage, kys og kram, da Carole Baskin fik et tillhold, så hun ikke måtte opsøge Don Lewis. Heller ikke selv om de stadig var gift.

Retssagen, som familien nu forsøger at stable på benene mod Carole Baskin, skal tvinge hende til at udtale sig og udlevere alle eventuelle oplysninger, som hun måtte ligge inde med, vedrørende sin eksmands forsvinden. Ingen er nogensinde blevet anholdt i sagen.

Carole Baskin er ikke sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, men Don Lewis' familie ser retssagen som et forsøg på at komme sandheden nærmere om, hvad der skete med ham.

»Vores familietragedie er også blevet jeres tragedie,« sagde Don Lewis' yngste datter, Gale Rathbone, ved et pressemøde mandag med henvisning til, at sagen var taget op i dokumentaren 'Tiger King'.

»Vores søgen efter afslutning og sandhed er blevet jeres søgen også,« tilføjede hun.