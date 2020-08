Der var smil på læben hos Donald Trumps datter Tiffany Trump natten til onsdag.

Men budskabet, der kom fra de smilende læber, var helt anderledes dystert.

Ikke mindst når det kommer til medier og store tech-selskabers rolle i USA, lod hun forstå.

»Vores tanker, dem vi stemmer på, bliver tydeligt manipuleret af medierne og de store tech-selskaber. Det knægter vores frihed og holder folk som mentale slaver. Medierne og tech-selskaberne vil have kontrol og fortæller kun én side af sagen for at tjene flere penge,« sagde Tiffany Trump.

»Vores nation bliver ramt, når det er sådan. Og nogle kyniske politikere hylder det,« uddybede hun.

Tiffany Trump mener, at der kun er én person, som kan gøre noget ved problemerne.

»Min far er den eneste til at udfordre dette system. Og han løber ikke væk fra sådan en udfordring. 'Make America Great Again' er det, der driver ham.«

»Vi tror på frihed til at tænke og sige, hvad man vil. Vi tror på frit skolevalg, religionsfrihed og et land, hvor dit liv er dit til at gøre med, hvad du vil. Hvis du vil leve i sådan et land, så er du Trump-støtte,« lød det fra Tiffany Trump.

Donald Trumps datter Tiffany Trump ved sin tale til Republikanernes konvent. Foto: Chip Somodevilla / POOL Vis mere Donald Trumps datter Tiffany Trump ved sin tale til Republikanernes konvent. Foto: Chip Somodevilla / POOL

Hun var ikke det eneste Trump-barn på scenen natten til onsdag.

Også hendes bror Eric Trump indtog talerstolen.

Hans syn på, hvor USA står, matchede søsterens. Hans tale bar dog mere præg af et udenrigspolitisk fokus.

»Demokraterne vil disrespektere vores flag, de vil disrespektere vores nationalsang. De vil have et land, hvor tanker og frihed knægtes. Det er vores kamp lige nu. Og det er kun min far, der kan vinde den,« indledte Eric Trump.

Eric Trump på scenen ved Republikanerens konvent. Foto: Drew Angerer Vis mere Eric Trump på scenen ved Republikanerens konvent. Foto: Drew Angerer

»Medierne ignorerede 'Make America Great Again'-hattene og The Fly Over States (staterne i det centrale USA, som oftest stemmer republikansk, red.) . De brugte mere tid på, hvordan man tænkte om dem i Paris end i USA,« uddybede han.

Herfra gik han videre med at forklare, hvordan netop hans far har genvundet USA's respekt i udlandet.

Det er blandt andet sket ved at fokusere på militæret.

»Milliarder kom tilbage til USA. Præsidenten krævede, at andre lande betalte penge tilbage til os. Han genopbyggede vores militær. Og vi vandt respekten i udlandet igen,« sagde Eric Trump, der også nævnte flere prominente likvideringer i udlandet.

Eric Trump på talerstolen. Foto: Drew Angerer Vis mere Eric Trump på talerstolen. Foto: Drew Angerer

Og så rettede Eric Trump skytset mod sin faders modkandidat.

»Joe Biden er en karrierepolitiker, som ikke kender til den amerikanske arbejder. Og Kina har bare skubbet ham til side. Han vil sætte jeres skat op. Og tage jeres ret til at bære våben fra jer,« sagde Eric Trump.

Afslutningsvis lod han sin far vide, hvor meget han elsker ham.

»Jeg taler direkte til min far. Jeg er stolt af dig. Kæmp for det, du mener er rigtigt. Du gør Amerika stolt og stort igen.«

»Jeg elsker dig meget højt. Gud velsigne dig og Gud velsigne Amerika.«