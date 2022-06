Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du en af de danskere, der har planer om at holde ferie i Frankrig eller allerede gør det? Så vær forberedt på høje temperaturer på over 40 grader.

Lige nu er Frankrig nemlig – på linje med andre sydeuropæiske lande – ramt af hedebølge.

Matthieu Sorel, der er klimaforsker ved Frankrigs meteorologiske institut, siger, at »det er den tidligste hedebølge registreret i Frankrig« siden 1947.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Danske Etna Opal Ahlefeldt, 78, bor fast i Frankrig, og hun har lige nu søgt ly ved kysten i det sydfranske. Nærmere bestemt Narbonne.

»Så længe hedebølgen varer ved, så bliver jeg her i Narbonne,« siger Etna Opal Ahlefeldt.

Hun har de sidste 20 år boet i Frankrig og bor lige nu i Lezignan Corbieres lidt længere inde i landet i Sydfrankrig.

Men det hus, hun bor i, er alt for varmt at være i, og udenfor er der heller ikke til at være.

Børn leger i et springvand i det syglige Frankrig, Perpignan. Foto: RAYMOND ROIG Vis mere Børn leger i et springvand i det syglige Frankrig, Perpignan. Foto: RAYMOND ROIG

»Luften er meget stillestående, trykkende og glohed. Du er nødt til at have tøj på kroppen til at opsuge sveden, ellers løber det ned ad dig. Man skal huske at drikke meget væske,« siger Etna Opal Ahlefeldt, der tidligere har arbejdet som sygeplejerske og derfor ikke selv glemmer det gode råd.

Hun fortæller, at de franske myndigheder har sendt et brev ud til borgerne om, at de skal huske at drikke vand og søge skygge. For at undgå hedeslag og dødsfald.

»Mange bor tæt i små landsbyer. Det er vældigt charmerende at se på som turist, men at bo der under en hedebølge er ikke særligt rart. Det bliver alt, alt for varmt,« siger Etna Opal Ahlefeldt.

Fredag skrev B.T. om, at Frankrig flere steder i det sydfranske har forbudt større forsamlinger grundet varmen.

De tårnhøje temperaturer har skabt bekymring om skovbrande og anses af eksperter som et tegn på fortsatte klimaforandringer. Men det er dog ikke noget, Etna Opal Ahlefeldt lægger mærke til.

»Kroppen vænner sig til, at det er meget varmt,« siger hun.

Hun er allerede på stranden fra morgenstunden sammen med en lang række franskmænd, der forsøger at holde varmen på afstand. Lørdag skulle termometret ramme 43 grader.

Den 78-årige kvinde har ikke ønsket sit foto på bt.dk.