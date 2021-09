Den tidligere højtstående embedsmand for Department of Homeland Security, Brian Murphy, skjulte ikke sin mistro til Donald Trump, da han søndag medvirkede i et stort interview med ABC.

Her sagde han, at det ville være en katastrofe for amerikansk efterretningstjeneste, hvis den tidligere præsident skulle genvinde titlen som amerikansk præsident ved valget i 2024.

Det skriver Yahoo News.

»Den tidligere præsident har nedværdiget efterretningssamfundet. Han udsender misinformation og udgør en eksistentiel trussel mod demokratiet,« sagde Brian Murphy, der engang ledede Department of Homeland Security, som primært varetager beskyttelsen mod terrorangreb og naturkatastrofer.

Foto: Sean Rayford Vis mere Foto: Sean Rayford

Murphy var ligelede ude med riven efter Trump sidste år, da han beskyldte Trumps udpegede ledere for at politisere efterretninger ved at tilbageholde eller nedtone trusler, der stred imod tidligere præsident Donald Trumps politiske budskaber.

Kort før hans klage sidste år blev Murphy omplaceret inden for afdelingen, efter det blev afsløret, at hans efterretningsenhed havde inkluderet journalisters tweets i deres arbejdsmetoder. En praksis, som eksperter sagde, var uden for agenturets regi.

I interviewet med ABC sagde han, at han godt forstod, hvorfor det blev en historie og noget amerikanerne løftede øjenbryn af, da Trump havde opbygget et skeptisk syn på pressen.

»Der var en krig imod pressen. Trump-folket havde ikke tillid til dem. Det gad jeg ikke at være en del af mere,« sagde han afslutningsvis i interviewet.

Brian Murphy havde sidste dag i Department of Homeland Security i fredags.