Både Bolivias ekspræsident Evo Morales og eksvicepræsident Álvaro García Linera har fået asyl i Argentina.

Bolivias tidligere vicepræsident, Álvaro García Linera, har gjort ekspræsident Evo Morales selskab i Argentina.

Det rapporterer lokale medier fredag.

Linera landede i Buenos Aires torsdag aften sammen med sin hustru og datter.

Argentinas udenrigsministerium oplyser, at Morales og "fire tidligere medlemmer af hans regering" har fået asyl i landet.

- Asylmodtagerne vil få permanent flygtningestatus, skriver ministeriet i en erklæring.

Tidligere præsident Evo Morales, der ligeledes ankom til Argentina torsdag sammen med sin tidligere sundhedsminister Gabriela Montaño, "er kommet for at blive". Det fortalte den argentinske udenrigsminister, Felipe Solá, til tv-stationen TN.

Argentinas præsident, Alberto Fernández, der blev taget i ed i tirsdags, havde tidligere tilbudt Morales asyl.

Bolivias tidligere præsident rejste den 12. november til Mexico, hvor han fik asyl. Det skete i kølvandet på landsdækkende protester mod ham som følge af påstået valgsvindel.

Der har tidligere været spekulationer om, at Morales foretrækker at være i Argentina, da han på den måde er tættere på Bolivia.

Morales rejste til Buenos Aires fra Cuba, hvor han gennemgik en helbredsundersøgelse.

Evo Morales hævder, at han vandt en fjerde embedsperiode ved valget den 20. oktober, men beskyldninger om snyd udløste uger med voldelige protester, og til sidst måtte han trække sig.

Morales' tilbagetræden medførte, at Senatets vicepræsident, Jeanine Añez, overtog magten i Bolivia og dannede en konservativ, midlertidig regering.

Argentina, Mexico og Cuba har alle centrumvenstre- eller venstreorienterede regeringer.

Argentinas udenrigsminister, Felipe Solá, siger, at Argentinas nye regering ikke anerkender Bolivias midlertidige regering, og at man håber, at der vil blive holdt et nyt valg så hurtigt som muligt.

Solá tilføjer, at han forventer, at Evo Morales ikke udtrykker sine politiske holdninger, så længe han er i Argentina.

/ritzau/dpa