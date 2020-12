De to vigtigste kvinder i Donald Trumps liv kan angiveligt ikke udstå hinanden.

Forholdet mellem USAs snart forhenværende førstedame Melania Trump og hendes steddatter, Ivanka Trump, skulle være iskoldt.

Det påstår i hvert fald Melania Trumps tidligere veninde og personlige rådgiver, Stephanie Winston Wolkoff, som har skrevet den afslørende bog 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady.'

Tidligere på året offentliggjorde Wolkoff i forbindelse med udgivelsen lydfiler med fortrolige samtaler med Melania, som hun i smug havde optaget, mens hun stadig var inde i varmen i Det Hvide Hus.

Ivanka og Melania Trump fotograferet under Donald Trumps indsættelse tilbage i januar 2017. Førstedamens tidligere veninde hævder nu, at de to kvinder ikke kan udstå hinanden. (Arkivfoto) Foto: JUSTIN LANE Vis mere Ivanka og Melania Trump fotograferet under Donald Trumps indsættelse tilbage i januar 2017. Førstedamens tidligere veninde hævder nu, at de to kvinder ikke kan udstå hinanden. (Arkivfoto) Foto: JUSTIN LANE

Her kom det blandt andet frem, at Melania Trump var dybt frustreret over den kritik, hun blev mødt med, og at hun i virkeligheden hadede opgaven med at pynte Det Hvide Hus til jul. Også Trumps tidligere formodede elskerinde, pornomodellen Stormy Daniels, fik et skud for boven.

I det seneste afsnit af podcasten The New Abnormal fra The Daily Beast er turen så kommet til forholdet mellem de to kvinder i Trumps liv.

Programmet afspiller nye optagelser, hvor det fremgår, at Melania og Ivanka nærmest bekriger hinanden. Førstedamen omtaler konsekvent Trumps yndlingsdatter som »prinsessen,« og den tidligere veninde beskriver, hvordan Ivanka Trump som sin fars nærmeste rådgiver har forsøgt at køre sig selv i stilling som en slags førstedame.

»Ivanka stjal Melanias pligter, og overskred sine rang og beføjelser,« siger WolKoff i podcasten og forklarer, at steddatteren »stjal« det personale, som egentlig var tiltænkt førstedamen.

#MelaniaAndMeTapes LISTEN to a clip of Melania telling me about Ivanka and Jared on Part 1 of @NewAbnormalPod @MollyJongFast @thedailybeast.@IvankaTrump is the "Princess" who wanted to be Queen.@Flotus claims my book, MELANIA and ME, is "full of mistruths." You be the judge! pic.twitter.com/BjBuk5eBLs — Stephanie Winston Wolkoff (@SWWCreative) December 19, 2020

»Du ansætter ikke folk, som førstedamen selv vil have. 'Prinsessen' ville gøre Melania irrelevant. Og Melania omtaler dem som »slanger,« Jared og Ivanka, og de gør alt for at få det, som de vil have det. Det får de også,« hævder Wolkoff i podcasten om præsidentens ældste datter og hendes mand.

Stephanie Winston Wolkoff var gennem flere år tæt på Trump-parret. Hun var med til at planlægge Donald Trumps indsættelse, og siden blev hun ansat som en af Melania Trumps mest betroede medarbejdere.

I sin bog beskriver Stephanie Winston Wolkoff blandt andet, hvordan hun under indsættelsesceremonien i 2016 forsøgte at holde Ivanka ude fra de bedste billedmuligheder.

Wolkoffs forhold til familien Trump endte brat for nogle år siden, da det kom frem, at der var rod i finansieringen af indsættelsen.

Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur Vis mere Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur

Wolkoffs firma blev anklaget for at have modtaget 26 millioner dollar for opgaven.

Da rapporterne kom ud, kappede Melania Trump alle bånd til veninden og fyrede hende fra jobbet som rådgiver.

Selv nægter Wolkoff at have modtaget de astronomiske summer. Hun fik omkring 1,6 millioner dollar for opgaven, forklarer hun. Penge, som hun understreger, at hun delte mellem sine ansatte.

»Var jeg en ven? Nej. Modtog jeg personligt 26 eller 1,6 millioner dollar? Nej. Blev jeg kastet under bussen? Ja,« har hun tidligere forklaret til avisen The New York Post.

Melania Trump’s one-time confidant takes us deep into one of the White House’s nastiest battles https://t.co/ZIIHktEwxR — The Daily Beast (@thedailybeast) December 19, 2020

Det Hvide Hus tager afstand fra Stephanie Wolkoffs udtalelser.

»Ivanka og fru Trump har altid haft et nært forhold, og det gælder også i dag, sagde Melania Trumps talsperson, Stephanie Grisham, til Vanity Fair i 2017.