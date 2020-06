Han var en af Christian B's bedste venner. Nu er han ikke i tvivl:

»Jeg ved, han har gjort det. Han er syg og pervers.«

Den nu 43-årige pædofil- og voldtægtsdømte Christian B er helt sikkert manden, der bortførte den tre-årige Madeleine McCann fra et ferieresort på den portugisiske Algarve-kyst tilbage i 2007.

Det mener i hvert fald en af dem, som kender ham allerbedst, skriver flere britiske medier. Blandt dem Daily Mail og Daily Telegraph.

Christian B er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Christian B er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

I mere end et årti har både portugisisk og britisk politi efterforsket sagen om den lille pige, der forsvandt fra sin seng, mens hendes forældre sad på en nærliggende restaurant. Gang på gang er sagen blevet endevendt, men trods tusindvis af mandskabstimer og et beløb i millionklassen har det egentlige gennembrud i sagen ladet vente på sig.

Indtil begyndelsen af juni, hvor tysk politi pludselig afslørede, at de mistænker en af deres kendte kriminelle for at have bortført og dræbt den lille pige.

Den tyske mand Christian B er kendt som pædofil, seksualforbryder, indbrudstyv og afsoner i øjeblikket en dom for voldtægt på en 73-årige britisk turist.

Selv nægter han ethvert kendskab til den forsvundne britiske pige, men politiet og altså også en af hans tidligere venner er tilsyneladende af en anden mening.

43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden. Vis mere 43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden.

Den 46-årige Michael Tatschl var tæt på Christian B i midten af 00'erne, hvor de var bedste venner, siger han til aviserne.

»Han var helt sikkert pervers og alle hans venner synes, at han var det. Han havde nogle seksuelle udfordringer, men vi troede ikke, at han var til små børn,« siger den tidligere ven.

Når talen falder på den forsvundne britiske piger og hendes skæbne, er han også meget klar i spyttet:

»Jeg ved, at han har gjort det.«

Hotellet på den portugisiske Algarvekyst, hvorfra Madeleine McCann forsvandt i 2007. (Arkivfoto) Foto: CARLOS COSTA Vis mere Hotellet på den portugisiske Algarvekyst, hvorfra Madeleine McCann forsvandt i 2007. (Arkivfoto) Foto: CARLOS COSTA

»Jeg boede sammen med ham på det tidspunkt. Han var min bedste ven, og han var helt sikkert pervers og mere end i stand til at snuppe et barn for at få seksuel tilfredsstillelse eller penge.«

De to mænd afsonede otte måneder i det samme fængsel for tyveri af diesel. De blev begge løsladt i december 2006 - få måneder før Madeleine McCann forsvandt.

Efter løsladelsen boede Michael Tatschl sammen med den nu Maddie-mistænkte på Algarvekysten i Portugal, og både han og deres øvrige venner var allerede dengang opmærksomme på, at der var noget galt med Christian B.

Tatschl beskriver, hvordan vennen arbejdede som en dygtig indbrudstyv på hoteller i området. Forbrydelser, som han ofte højlydt pralede med.

epa08463420 An undated handout photo made available by the Metropolitan Police of Madeleine McCann, issued 03 June 2020. According to reports on 03 June 2020, a 43-year old German prisoner is identified as suspect in the disappearance of Madeleine McCann. The English child disappeared 03 May 2007, from a room where she slept with two twin brothers, in an apartment of a resort in Praia da Luz in the Algarve. EPA/METROPOLITAN POLICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Politifoto Vis mere epa08463420 An undated handout photo made available by the Metropolitan Police of Madeleine McCann, issued 03 June 2020. According to reports on 03 June 2020, a 43-year old German prisoner is identified as suspect in the disappearance of Madeleine McCann. The English child disappeared 03 May 2007, from a room where she slept with two twin brothers, in an apartment of a resort in Praia da Luz in the Algarve. EPA/METROPOLITAN POLICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Politifoto

På et tidspunkt røg Christian B i fængsel, mens alle hans ting og tyvekoster lå i deres fælles bolig. En dag fandt Michael Tatschl en video, hvor hans ven voldtog og mishandlede en ældre kvinde, mens hun var lænket til en stol.

»Det var sådan, jeg fandt ud af, at han var syg. Jeg fortalte politiet alt om det. Christian var altid på 'the dark web.' Jeg ved ikke præcis, hvad han gjorde, men jeg havde en mistanke om, at det involverede stoffer og porno.

»Han pralede altid om, hvordan han ville lave penge. Han talte engang om at sælge børn, måske til Marokko, og jeg tror, han måske solgte Maddie til nogen - måske til en sexring.«

Derfor kom det heller ikke som en overraskelse for Micahel Tatschl, da østrigsk og tysk politi kontaktede ham. Fra starten var det klart, at han skulle afhøres om sit kendskab til Christian B i forbindelse med sagen om den forsvundne pige.

Kate og Gerry McCann har stædigt holdt fast i troen på, at deres datter stadig er i live. (Arkivfoto) Foto: DARREN STAPLES Vis mere Kate og Gerry McCann har stædigt holdt fast i troen på, at deres datter stadig er i live. (Arkivfoto) Foto: DARREN STAPLES

»De var meget tydelige om det lige fra første øjeblik. De sagde, at de undersøgte sagen om Maddie McCann og Christian B, og jeg sagde til dem, at det vidste jeg allerede. Jeg var overbevist om, at det var ham. Jeg sagde til dem: 'Jeg ved, hvad I vil have. Jeg håber, jeg kan hjælpe.'«

»Jeg håber virkelig, at de omsider kan lukke den sag for familiens skyld og dømme Christian skyldig for det, han har gjort. Han bliver nødt til at indrømme det overfor politiet og få afsluttet det en gang for alle.«