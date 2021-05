I mere end 250 dage var der ikke ét eneste lokalt coronatilfælde.

Men nu er situationen helt og aldeles ændret. Søndag lukkede barer, natklubber, fitnesscentre og skoler ned samtidig med, at der blev indført maskekrav indendøre og et forsamlingsforbud på fem personer indenfor.

Der er tale om Taiwan, som længe har været blandt verdens coronakæledægger.

På øen lige øst for det kinesiske fastland har de omkring 23 millioner indbyggere formået at holde coronavirus stangen under store dele af pandemien.

En stor del af succesen så vidt har været strenge krav for indrejse til østaten.

Men nogle piloter skal have bragt covid-19 med sig, så Taiwan nu står i sin mest alvorlige situation under hele coronakrisen, som ellers tog sin fart i nabolandet Kina.

En stor del af mandagens 335 nye smittetilfælde stammer ifølge de lokale myndigheder fra tehuse i hovedstaen Taipei.

Af samlet 158 smittetilfælde i hovedstaden kom hele 155 af dem således fra tehuse.

Øde gader i Taiwans hovedstad, Taipei, tirsdag. Østaten har længe klaret sig fremragende mod corona, men det har ændret sig med et slag.

Mandagens tal på 335 nye smittetilfælde smadrer den tidligere smitterekord, der blev sat bare dagen før med 207.

De taiwanesiske myndigheder har svaret kontant på de nylige drastiske smittetal.

Og selvom de ikke er i nærheden af det, man ser mange andre steder rundt om i verden, så har man ikke tøvet med at lukke store dele af samfundet ned.

Men coronaproblemerne for Taiwan er måske først lige begyndt.

Militærpersonel i gang med at desinficere Taipeis metro.

For mens store dele af den udviklede verden efterhånden har fået vaccineret pæne dele af befolkningerne, så er kun omkring en procent af Taiwans befolkning blevet stukket.

Det fik den taiwanesiske sundhedsminister, Chen Shih-chung, til at sige, at østaten er i et »kritisk stadie« lige nu. Og derfor har man blandt andet sat militæret ind for at hjælpe til med at desinficere offentlig transport som metroen i Taipei.

I alt har Taiwan registreret 2.017 smittetilfælde og 12 dødsfald, så landet ligger fortsat blandt de lande, som har klaret sig absolut bedst.

Den kommende tid står østaten over for nogle kritiske uger, der skal sikre, at det ikke ændrer sig.