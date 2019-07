En afstemning i Senatet markerer afslutning på den hidtil længste periode uden en forsvarsminister i USA.

Senatet i USA stemmer tirsdag for, at fungerende forsvarsminister Mark Esper formelt bliver godkendt til jobbet.

Dermed er den længste periode, hvor det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har stået uden en godkendt leder, slut.

Tidligere forsvarsminister Jim Mattis trådte tilbage i december sidste år grundet uenighed med præsident Donald Trump.

Den 55-årige Esper har tidligere arbejdet som lobbyist for våbenleverandøren Raytheon Co., der specialiserer sig i forsvarsteknologi.

Op til afstemningen spurgte den demokratiske senator Elizabeth Warren Esper ind til hans bånd til Raytheon.

Warren prikkede også til, at Esper har nægtet at forlænge en etisk forpligtelse, som han underskrev i 2017. Den skulle sikre, at han ville undgå at træffe beslutninger, der har noget med Raytheon Co. at gøre.

Esper kom fra en stilling som minister for hæren, da han i juni blev fungerende forsvarsminister. Han overtog embedet fra den tidligere fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan.

Shanahan gik af med en forklaring om, at han ville tilbringe mere tid med sin familie. På det tidspunkt havde han været fungerende minister siden årsskiftet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, havde inden Patrick Shanahans afsked givet udtryk for, at han ønskede ham fast i rollen.

Samtidig med Shanahans afgang afslørede avisen USA Today, at FBI havde undersøgt en gammel sag om husspektakler.

Sagen går angiveligt ni år tilbage, hvor både Shanahan og hans ekskone hævder, at de er blevet slået af modparten.

/ritzau/Reuters