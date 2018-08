Debatten om den amerikanske studievært Trish Regans sammenligning mellem Venezuela og Danmark fortsætter i fuldt flor på de sociale medier.

En skatteprocent på 56, biler, der koster 180 procent af den egentlige pris takket være afgifter, og en arbejdsstyrke, hvor størstedelen arbejder for det offentlige. Det skortede ikke på påstandene om Danmark, da tv-værten Trish Regan på Fox Business Network forleden hudflettede Kongeriget Danmark. Men, som B.T. tidligere kunne fortælle, holder alle påstandene ikke til et faktatjek.

Rufus Gifford, USA's tidligere ambassadør i Danmark, går nu også ind i debatten. Det sker i et svar på Twitter til en dansker, der vil høre ham, hvordan han ser på sagen.

'Jeg har aldrig været enig i noget, Trish Regan eller rundt regnet alle hendes kolleger på Fox News nogensinde har sagt. Og enhver sætning, der begynder med 'Danmark, ligesom Venezuela' er grinagtig,' skriver den tidligere ambassadør, der nu er tilbage i USA, hvor han ved næste valg vil forfølge en politisk karriere som demokratisk kandidat til Repræsentanternes Hus.

I’ve never agreed with anything @trish_regan or pretty much anyone at @FoxNews has ever said. But any sentence that begins with “Denmark, like Venezuela...” is particularly hilarious. — Rufus Gifford (@rufusgifford) August 13, 2018

Mandag skød finansminister Kristian Jensen (V) også Trish Regans påstande ned. Beskæftigelsesprocenten er højere i Danmark end i USA, de studerendes gennemførelsestid er faldet, og bilerne beskattes ikke længere med 180 procent, skriver han og uddyber over for nyhedsbureauet Ritzau:

'Det er helt vildt overdrevet og utroværdigt. Det er simpelthen udtryk for, hvor politiserende amerikanske nyheder er blevet. Fuldstændig løsrevet fra fakta bruger man indslag til så fejlagtige påstande.'

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, er dog ikke helt enig.

'At danskerne ligefrem arbejder mere end amerikanerne, er jeg ikke enig i. Erhvervsfrekvensen er kun en del af ligningen. Det tror jeg faktisk ikke, vi to er uenige i,' skriver han.